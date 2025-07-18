焦點股》台積電：法說會報喜 股價衝高達1160元

台積電法說會報喜，週五股價衝高達1160元（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）昨法說會繳出第2季獲利創新高佳績，並上修全年美元營收達年增3成，第3季美元營收將季增8%，財報與展望報喜，激勵台積電ADR勁揚3.38%，帶動台積電今股價開高走高，以1155元開出，並走高至1160元，平今年1月7日盤中最高價，大漲30元，漲幅逾2.6%，市值破30兆元大關。

不畏新台幣強升，台積電第2季合併營收約新台幣9337.9億元，創單季新高，毛利率58.6%，符合財測區間上緣，營業利益率超標，稅後純益約新台幣3982.7億元，年增60.7%，創單季歷史新高，平均日賺44億元多，每股稅後盈餘為新台幣15.36元，創單季獲利新高。

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展望第3季，台積電預估以美元計營收將達318至330億元，中間值324億美元，季增約8%，將續創新高；以美元對新台幣匯率以29元為假設基準，毛利率介於55.5%至57.5%，較第2季的58.6%下滑，營業利益率45.5%至47.5%，也較第2季49.6%下滑。

台積電表示，受惠AI、HPC需求強勁，先進製程需求續吃緊，客戶並沒有任何需求行為的改變，今年全年美元營收上修達30%，優於先前預估的年增25%。

美股週四（17日）4大指數皆收高，其中，那斯達克、標普500更創歷史新高紀錄，AI晶片相關的輝達、博通、AMD股價也上漲，台積電ADR勁揚3.38%，以245.6美元創歷史收盤新高。

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