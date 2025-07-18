台灣半導體強到很重要！外媒1文曝守護「矽盾」關鍵作用

台灣在半導體產業佔據關鍵地位。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年5月烏克蘭與美國簽署關鍵礦產協議，這項協議是在烏克蘭經歷了兩年戰爭、GDP萎縮29% 、並失去了擁有全球30%以上鈦和稀土資源的工業區之後才達成的，而外媒用台灣和烏克蘭來做比較，表示台灣在半導體產業中佔據關鍵地位，如果被封鎖，相關行業每年可能損失1.6兆美元（約新台幣47兆元）的收入，分析台灣應該要在不損害其「矽盾」的情況下，如何守住這項重要的戰略資產。

《Geopolitical Monitor》文章分析，台灣在全球半導體供應鏈中佔據關鍵地位，生產了全球90%以上的10奈米以下先進晶片，但卻面臨來自中國越來越大的壓力。

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儘管台灣主導的投資在美國、日本和德國超過上百億美元，但台灣沒有加入北約（NATO）等正式軍事聯盟，或簽署相關協議。報導表示，《台灣關係法》雖提供戰略模糊性，但沒有明確的防禦保障，這使得台灣容易受到脅迫。

這種對比引發了一些迫切的問題，台灣如何確保其半導體主導地位，轉化為具有約束力的安全保障？台灣如何利用與美國及其盟友的戰略相互依存關係，在不損害其「矽盾」的情況下遏制侵略？

報導用台灣和烏克蘭來做比較，台灣和烏克蘭儘管在地理和文化上存在差異，但有一個關鍵的相似之處，都控制著全球不可或缺的資源。

台灣在先進半導體生產領域佔據主導地位，烏克蘭則擁有全球約30%的鈦礦儲量和大量的稀土礦等，這些資源對清潔能源、航空航太和軍事應用至關重要。

烏克蘭利用聯合國和歐盟，透過國際貨幣基金組織和北約和平夥伴關係等框架獲得支持，但台灣僅與一些國家有邦交關係，並被排除在多個機構之外。文章表示，台灣的安全依賴經濟的不可或缺性和戰略夥伴關係，尤其是與美國的夥伴關係。

報導表示，烏克蘭的經驗凸顯台灣的脆弱性。烏克蘭在GDP萎縮29%、並失去關鍵工業區後，才與美國達成了礦產協議，並從北約盟友國家獲得了持續的軍事援助。

然而，台灣面臨來自中國的威脅，飛彈能夠在21分鐘內摧毀關鍵的半導體工廠，並切斷全球晶片供應鏈，與烏克蘭的採礦資源（這些資源可以隨著時間的推移而轉移或開發）不同，台灣的半導體生產依賴無可取代的荷蘭ASML曝光機和高度專業化的勞動力，這使得其極易受到干擾。

台灣與中國的經濟相互依存關係加劇了局勢的複雜性。 2024年台灣35%的半導體收入來自中國客戶，造成了台灣既強大又脆弱的局面。相較之下，烏克蘭與歐洲市場的融合與其西方地緣政治軌跡完美契合。

雖然烏克蘭受益於象徵性姿態，例如教皇的祈禱和與西方敘事的接軌，但台灣必須依賴其經濟貢獻和技術的不可或缺性。台灣宣布在美國投資1650億美元，旨在將自身融入盟國經濟體，但如果沒有具有約束力的安全保障，就有可能成為沉沒成本。

但報導表示，如烏克蘭一樣，依賴被動外交可能會帶來毀滅性的後果，因此台灣必須將其半導體主導地位轉化為具有約束力的聯盟、制度保障和強化的戰備能力。

台積電在亞利桑那州、熊本和德勒斯登投資數十億美元的半導體計畫，旨在加強經濟聯繫，但也帶來了戰略困境。報導認為，將生產外包可能削弱台灣的「矽盾」，但若將大部分生產保留在台灣國內，又會讓尋求風險分散的盟友感到沮喪，因此這凸顯了台灣岌岌可危的平衡。

半導體產業凸顯了台灣在脆弱的全球生態系中的核心地位。先進的晶片生產依賴無可取代的ASML曝光機、日本的光阻劑以及台灣高度專業化的勞力，這些都無法在其他地方快速複製，中國的封鎖可能在短短6個月內造成全球經濟1.6兆美元的損失。

報導表示，口頭承諾和經濟相互依存無法取代正式的安全保障，為避免預期過高的陷阱，台灣必須要求其經濟投資與國防承諾之間加強協調，同時維護其半導體影響力，具有約束力的雙邊協議、增強的軍事韌性以及重新調整的預期，對於應對戰略模糊的嚴酷現實至關重要。

半導體產業是台灣最重要的戰略資產，但這種不可或缺性尚未轉化為實際的安全保障。2027年中共解放軍創立百年，美軍高層不斷示警，北京可能在此時攻台，凸顯了台灣必須果斷採取行動，將其半導體主導轉化為持久的戰略優勢。

報導分析，台灣須將其在台積電牽頭的亞利桑那州、熊本和德勒斯登等地數十億美元的海外投資重新定位為地緣政治抵押品。這些晶圓廠應正式成為嵌入盟國領土的「晶片大使館」，在威脅情況下自動觸發響應。

其次，台灣必須強調晶片生產中斷的災難性後果，從而擴大其全球影響力。與各國政府和企業的溝通應強調，封鎖可能在6個月內對全球經濟造成1.6兆美元的損失，並凸顯台灣不可取代的角色。

第3，台灣應運用其半導體專業知識，與跨國公司和研究機構等非國家行為體合作，與日本、荷蘭和美國的實體合作，尤其是在先進光刻技術和生產多元化等領域，將增強台灣的技術優勢，並鞏固其在半導體生態系統中的關鍵地位。

最後，台灣必須最大限度地參與無需國家地位的國際聯盟。作為半導體創新領域的領導者，台灣可以成為技術標準制定機構和產業特定聯盟的重要參與者。這項策略能夠提升台灣的知名度和影響力，同時避免被排除在正式國際組織之外。

台灣在半導體領域的主導地位鞏固了其經濟強國的地位，但僅憑戰略資產並不能保證其生存。過度依賴美國，以及「不可或缺」的錯誤觀念，是台灣最危險的弱點。

與烏克蘭不同的是，台灣不能坐等危機來暴露其預設的脆弱性。世界依賴台灣的半導體，但台灣真正的挑戰並非向世界證明台灣的重要性，而是確保在「機會」被關閉之前，將重要性轉化為安全。

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