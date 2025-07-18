泡沫快破裂！習近平罕見質疑中國各省全發展AI、電動車

中國國家主席習近平。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平近日公開質疑中國各地方政府是否有必要集中發展同樣那些新興產業，這是習近平罕見的直言，明確點出了那些加劇中國通貨緊縮和引發對外貿易緊張局勢的問題。

《彭博》報導，習近平本週在北京舉行的會議上表示，每個新項目上線，都是同樣的幾樣，人工智慧（AI）、運力、新能源車。在這次的會議上，中國官員們也討論了遲遲未復甦的房地產業。習近平進一步質疑，是不是中國各省都要往這些方向去發展產業。

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習近平也提到，推進城鎮化是一個循序漸進、水到渠成的過程，必須符合經濟社會發展規律，不能脫離實際，急於求成。

這些言論反映出中國政策制定者目前的擔憂，認為全國各地都在一味地追逐北京青睞的少數幾個特定產業的投資，這將會加劇產能過剩，並加劇價格戰。

中國國務院總理李強週三（16日）主持會議時承諾要遏制電動車產業的「非理性競爭」，表明北京當局正在正視這些問題。本月初，中共中央政治局召開會議，也承諾將規範地方政府的招商引資行為。

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