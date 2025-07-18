中國正秘密「囤黃金」？晨星揭數量 美元將面臨麻煩

晨星指出，中國可能正在秘密囤積黃金。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去3年裡，中國央行一直在購買實體黃金來增加其儲備。然，《Morningstar》報導，已有越來越多人猜測，中國不僅公開增持黃金，還可能私下大舉囤積金屬，估計實際持有量可能已達到5065公噸、為官方數據的2倍，意在削弱對美元的依賴。

Money Metals黃金分析師紐文豪伊生（Jan Nieuwenhuijs）指出，中國自英國進口的黃金數據，遠超過上海黃金交易所的市場需求，暗示背後是央行級別的「非公開進口」，實際持有量是官方數據的兩倍，這是業內人士與他分享的資訊。

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報導指出，中國央行開始增加黃金購買量，是於2022年俄羅斯入侵烏克蘭。當年，西方國家對俄羅斯外匯儲備（包括美元與歐元）進行凍結，震撼全球央行。而這一被稱為「美元武器化」的行動，讓多國重新審視美元的政治風險，轉向黃金以尋求避險，其中動作最明顯的正是中國。

根據世界黃金協會（WGC）數據，中國人民銀行在2022年11月與12月共增持62公噸黃金，儲備首次突破2000公噸。2023年更以225公噸成為全球央行最大買家，2024年則累積至2280公噸、約佔其外匯儲備的5%。

對此，道明證券大宗商品策略主管巴特·梅萊克表示，中國增持黃金主要是為了使其3.3兆美元（約新台幣96.9兆元）的外匯存底多元化，約計6.7%是黃金，此舉是為了「防止美元購買力下降」，因為中國擔心美國37兆美元（約新台幣1087.2兆元）的債務將「不可持續地快速增長」。

梅萊克向《MarketWatch》表示，由於美國關稅導致對美元持有需求減少，「保持購買力、減輕制裁風險以及適應與美國的貿易減少」是中國希望擺脫對美元依賴的關鍵原因。他指出，黃金是一種「沒有交易對手風險、具有內在價值且能自動對沖通貨膨脹的資產」。

對於中國央行購買黃金的數量是否超過公開數據，世界黃金協會市場分析師喬·卡瓦托尼承認，市場上正在討論此事。

他指出，「中國定期提供符合規定的報告」，但在某些情況下，報告可能會延遲，但「始終會進行調整以反映相關活動」。不過，他承認，實際情況可能比報導的要多。

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