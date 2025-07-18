出差中國再現陰影 ? 美媒 : 富國銀行主管遭限制出境、引發差旅禁令

近日美國富國銀行主管出差中國後遭限制出境，引發該行發出中國出差禁令。（擷取自中國社群平台）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，近期一名出生於上海、任職於美國富國銀行（Wells Fargo）負責貿易融資的資深女主管毛晨月（Chenyue Mao）赴中國出差後，遭中國政府限制出境，此事件再度引發國際商界對於企業員工在中國出差的關注與警惕。

《華爾街日報》於本週四率先披露此事件，迅速引起國際媒體與企業界的警覺。在中美關係持續緊張的背景下，外企高層赴中行程再度被蒙上陰影。

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此案也讓人聯想到，2023年底野村證券高層王中和（Charles Wang Zhonghe）以及Kroll香港主管陳穎（Michael Chan）均曾在中國遭出境禁令限制；其中，陳案至今仍未解決。此後，外商對中國商務風險的疑慮升高，不少企業開始調整差旅政策，包括建議員工結伴而行、避免獨自進入中國。

分析人士指出，富國銀行總部設於舊金山，該行在中國的業務規模相對有限，但事件可能成為其他外資金融機構評估在華風險的重要參考點。當全球金融機構持續關注地緣與合規挑戰時，此類個案也讓人重新思考「進入中國市場的代價」。

專家指出，目前尚不清楚毛晨月被限制出境的具體原因，但類似事件近年來屢見不鮮，外企主管、律師、或業界專家在中國遭遇限制出境甚至短暫拘留的案例時有耳聞，外界普遍擔憂，中國當局可能藉此手段施壓外企、作為法律程序或政治籌碼的一環。

在中國市場持續被視為「戰略機會與高風險並存」的情況下，這類突發事件也可能進一步動搖外企對中國的信心，甚至影響未來的投資與人員調度決策。多家跨國企業早已強化內部審查與風險控管機制，對高階主管前往中國的安排日益謹慎。

據報導，富國銀行已全面暫停員工前往中國出差，並發聲明指出正密切追蹤此事，並透過適當的管道，協助員工儘早返回美國。

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