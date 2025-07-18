川普要求可口可樂改用「真蔗糖」 美農民恐成最大受害者

美總統川普要求可口可樂改用「真蔗糖」，可能導致食品製造商成本大增，並造成美國農民高額損失。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著可口可樂（Coca-Cola）和其他飲料、食品產業同行可能採取行動，使用蔗糖代替目前使用的高果糖玉米糖漿，可能打亂供應鏈、使食品製造商成本大增，同時將大大傷害美國農民，造成高達51億美元（約新台幣1500.9億元）的損失。

《路透》報導，美國總統川普（Donald Trump）週三（16日）表示，在與可口可樂進行討論後，該公司已同意在美國本土販售的可口可樂中改用「真正的蔗糖」。

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這項行動是美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）所推動的「讓美國再次健康（MAHA）」運動的一部份，小羅勃甘迺迪曾稱，食糖和高果糖玉米糖漿都不健康，但科學家表示，相較之下，糖比高果糖玉米糖將更有營養價值。

可口可樂目前已在包括墨西哥在內的部份市場銷售以蔗糖製成的可樂，美國境內也有一些雜貨店會出售標有「墨西哥」字樣的玻璃瓶裝蔗糖可樂。

針對川普的發言，可口可樂公司則回應表示，很快將會分享更多關於可樂系列產品創新的細節內容；競爭對手百事可樂（PepsiCo）週四（17日）也表示，如果消費者有需要，將考慮在旗下產品使用蔗糖。

然而，產業分析師表示，由於玉米糖漿和糖來自不同的生產商，在美國銷售的可樂和其他飲料、糖果若是要修改配方，將導致企業供應鏈出現重大調整，成本也會更高。

美國原料產業資訊提供商SOSland Publishing資深編輯史特克（Ron Sterk）指出，過去美國食品、飲料產業開始使用玉米糖漿就是因為成本原因，玉米糖漿比糖還要便宜。

玉米精煉協會（The Corn Refiners Association，CRA）預估，如果美國食品、飲料供應鏈徹底拋棄高果糖玉米糖將，每蒲式耳玉米價格將下降34美分，導致農民收入損失51億美元（約新台幣1500.9億元）。

Heather Jones Research分析師瓊斯（Heather Jones）表示，可口可樂若是將目前使用的高果糖玉米糖漿55全部換成蔗糖，考慮到兩者之間的價差，以及蔗糖價格大幅上漲的可能性，成本恐增加超過10億美元（約新台幣294.3億元）。

要生產1磅高果糖玉米糖漿，產業需要使用約2.5磅玉米，因此美國玉米糖漿用量若是銳減，也將大大損害穀物需求，進而衝擊農民的利益。與此同時，也可能增加蔗糖的進口量，因為美國本土的蔗糖產量不足以滿足美國消費者對甜食的喜愛。

根據美國政府數據，每年約有4億蒲式耳的玉米被用於生產飲料和其他食品所需的玉米糖漿，約佔美國玉米產量的2.5％。美國每年生產約360萬噸蔗糖，其中有半數來自川普居住的佛羅里達州，而玉米糖漿的產量則約有730萬噸。

分析師麥道格（Michael McDougall）則提到另一個問題，川普持續不斷的貿易戰將使美國難以填補蔗糖需求缺口。麥道格指出，目前最有可能的進口來源是巴西，但川普剛剛對巴西徵收了50％的關稅。

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