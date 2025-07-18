美商務部再出手！宣佈對中國陽極級石墨徵93.5％反傾銷關稅

美商務部宣佈，將對中國進口的陽極級石墨徵收93.5％的初步反傾銷稅。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部週四（17日）表示，在經過調查後，認定中國陽極級石墨在美國的售價低於公平市場價格，將對中國進口的陽極級石墨徵收93.5％的初步反傾銷稅。

綜合外媒報導，石墨是生產電動車電池的關鍵原料，關稅適用於純度至少為碳含量90％的陽極級石墨材料，可以是合成石墨、天然石墨或兩者的混合物。美國商務部表示，這一命令將影響2023年價值3.471億美元（約新台幣102.34億元）的進口商品。

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根據提起訴訟的貿易團體表示，新的關稅將在現有稅率的基礎往上加，使實際關稅達到160％。

顧問公司CRU集團電池材料主管亞德漢（Sam Adham）指出，這項關稅將給電池製造商造成打擊。160％的關稅相當於普通電動車電池單元每度電增加7美元的成本，相當於《降低通膨法案》（IRA）中電池製造稅收抵免的5分之1。

美國商務部於5月20日對中國陽極級石墨材料進行了另一項反補貼調查，最終裁定對大多數生產商徵6.55％的反補貼稅。但特別點名對湖州凱金新能源（Huzhou Kaijin New Energy Technology）徵712.03％反補貼稅，對上海韶盛針織（Shanghai Shaosheng Knitted Sweat）徵721.03％反補貼稅。

這些材料的最終反傾銷與反補貼稅率預計將於2025年12月5日定案。

對石墨材料加徵反傾銷稅將加劇全球電動車供應鏈的緊張局勢，目前該供應鏈已經面臨北京對一些關鍵礦產和電池技術的出口管制，關稅也可能大幅提高依賴石墨製造電動車的車廠成本。

石墨是建造電動車電池的關鍵原料，而中國在石墨加工產能方面佔據主導地位，國際能源總署（IEA）稱，石墨是潛在供應風險最高的原料之一，迫切需要努力實現多元化。根據彭博新能源財經（BloombergNEF），美國去年進口了近18萬公噸的石墨產品，其中約3分之2來自中國。

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