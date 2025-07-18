訂房成功卻沒房住！Agoda在日本爆大量糾紛 業者出招盼能滅火

線上訂房平台「Agoda」近期在日本接連出包，發生多起消費糾紛。圖為東京。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕線上訂房平台「Agoda」近期在日本接連出包，發生多起消費糾紛，不少人在Agoda上預訂房間後，到場卻被通知沒有這筆訂單、因此無法入住，日本觀光廳長官村田茂樹週三（16日）罕見在記者會點名Agoda，表示持續監督Agoda的改善進度。Agoda本週也發出聲明，表示已停止那些涉嫌透過不當行為業者，其所取得的空房處理和販售，將在未來數個月內建立機制，包含打造AI系統加強管理，自動刪除不正確內容，若發生糾紛，也將為使用者提供補償選項。

綜合日本媒體報導，要在Agoda上面訂房，房源通常來自2個管道，第1個是飯店直接提供給 Agoda；第2個則是透過第三方「代理業者」間接上架。而Agoda在日本出現的問題，通常是因為第2個狀況，進一步導致消費者出現預約錯誤、甚至根本沒成功預訂。

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1名50多歲的日本民眾表示，他在網上比價，發現某家飯店的單人房，在其他訂房網站上要1.3萬日圓，但在Agoda只要1萬日圓左右，因此他就預訂了Agoda上的房間，但是到了要入住前，才接到Agoda通知說他沒訂到房間，似乎被「自動取消」了。最後他只好摸摸鼻子，改訂其他較高價的飯店。雖然Agoda在預約時保證，如果萬一發生狀況的話，將協助改訂附近的飯店，但這名男子抱怨，當時Agoda根本沒有提及這個選項。

連在日本擁有359間分店的連鎖飯店東橫INN也指出，從2年前開始，與 Agoda 有關的糾紛明顯增加。東橫INN執行役中澤千代子透露，出現過客人實際來到飯店卻沒有預約紀錄，或是預訂的房型或日期與現場不符的情況，還曾出現 Agoda 銷售價格高於官方設定的價格，且為不可取消的方案。

村田茂樹週三記者會上透露，觀光廳已收到多起關於 Agoda 的使用糾紛，因此從今年3月起，已經向 Agoda 提出改善要求，未來將持續掌握預訂糾紛的發生狀況，以及相關改善對策的進展情形。

Agoda對此發出聲明，表示正在和觀光廳緊密合作，持續進行改善，希望為日本顧客提供更優質的旅遊體驗，而作為改善措施的一部份，從6月26日開始，已停止平台上部分經由特定第三方供應商上架的住宿庫存。之後也會導入以AI技術為基礎的預防性監測系統，來自動刪除不正確內容，之後也會加強對第三方供應商的管理體系等，而在發生糾紛時，將為用戶提供多樣的補償選項。

專家建議消費者，如果預訂後感到不安心，還是直接聯絡飯店確認是否真的有預約成功。若想要最安心的選擇，那建議透過飯店的官方網站訂房。

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