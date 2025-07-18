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有內情？「這國家」5月爆買美債、一舉躍升為前五大持有國

2025/07/18 09:26

美國財政部週四（17日）公布，5月外國對美國公債的持有量，較上個月增加324億美元，至約9.05兆美元。（路透）美國財政部週四（17日）公布，5月外國對美國公債的持有量，較上個月增加324億美元，至約9.05兆美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管川普宣布對貿易夥伴大幅加徵關稅，導致美國公債市場出現劇烈波動，但外國投資人於5月持有的美國政府債務卻出現增加趨勢。根據美國財政部週四（17日）發布的國際資本流動報告（TIC），5月外國對美國公債的持有量，較上個月增加324億美元，至約9.05兆美元，總持有量創下史上第2高水準，這增幅幾乎抵銷了4月的下降。以國別來看，加拿大是5月增持美國公債最多的國家，買進了約658億美元的美債，晉升為美債前5大持有國。

川普於4月2日宣布將對多個貿易夥伴徵收高額關稅，稱之為「解放日」，引發市場劇烈動盪，美國長天期公債殖利率急升，進入5月仍維持在相對高點，這也讓投資人與經濟學家更加關注美國資本流動情況。

最新的TIC報告，顯示外資持有美國公債在5月上升，展現出儘管市場對川普政府政策影響有所擔憂，但海外對美國公債的需求依然強勁。

日本仍是最大海外美債持有國，在5月增持了5億美元，總額來到1.135兆美元。英國在5月增持了17億美元美國公債，總額來到8094億美元，為第2大海外美債持有國。至於中國5月則是小幅減持9億美元，總額至7563億美元，為第3大持有國。

值得注意的是，加拿大的美國公債持有量在5月大幅增加了658億美元，是5月買最多美債的國家，總額上升至4300億美元，創歷史新高，成為第5大持有國，而在4月時加拿大為第7大持有國。

長期被視為中國海外持債指標的比利時，則增持了45億美元至4155億美元，為第6大持有國。至於被視為對沖基金等槓桿型投資人常用避稅地的開曼群島，則減持70億美元，降至4413億美元，是第4大持有國。

台灣減持59億美元，總額來到2929億美元，為第11大海外美債持有國。

摩根大通投資管理公司（JPMorgan Investment Management）投資組合經理米斯拉（Priya Misra）在報告發布前表示：「儘管美國預算赤字龐大，但對美債的基本需求仍然強勁，外國投資人依然積極參與，美債市場的深度與流動性無可替代。」

目前海外資金與各國政府合計持有超過30%的美國公債。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）多次強調外資對美債的需求依然穩固。4月的報告也顯示，外資持有水準仍接近3月創下的歷史高點。

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