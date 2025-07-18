獲利更高！台積電2奈米下半年如期量產 明年上半年貢獻營收

台積電（2330）將在今年下半年如期量產2奈米製程。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）將在今年下半年如期量產2奈米製程，2奈米投資成本較高，投資報酬率成為法人關心的議題，台積電董事長魏哲家表示，2奈米價格較高，獲利會比3奈米高，預期今年下半年量產開始產能爬坡，明年上半年貢獻營收。

魏哲家表示，台積電2奈米和 A16技術領先業界，這是因應對節能運算永無止境的需求，幾乎所有的相關創新者都正在與台積電合作。

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他預期在智慧型手機和HPC應用的推動下，台積電的2奈米技術在初期頭兩年，產品設計定案（tape outs）數量將高於3奈米和5奈米的同期表現。

魏哲家表示，2奈米將如期在2025年下半年進入量產，其量產曲線與3奈米相似。在台積電持續強化的策略下，也會推出N2P製程技術，作為2奈米家族的延伸，N2P將為智慧型手機和HPC 應用提供支持，並計畫於2026年下半年量產。

魏哲家指出，台積電也推出採用超級電軌（Super Power Rail或稱SPR）的A16。對高效能運算（HPC）產品而言，A16是具有複雜訊號佈線及密集供電網路的的最佳解決方案。A16按計畫將於2026年下半年進入量產。

他表示，A14將採用第二代奈米片電晶體結構，並在N2基礎上實現另一個全世代的製程技術躍升，它所具備的效能與功耗優勢，能滿足高效能與節能運算日益增長的結構性需求。

魏哲家說，A14技術開發按計畫進行且進展良好，裝置效能和良率優化皆如期甚或超出預期，預計於2028年開始量產。A14的持續強化策略，包括預計於2029年推出採用超級電軌的方案。

他指出，A14及其衍生技術將進一步擴大台積電的技術領先優勢，並讓台積電得以在未來掌握良好的成長機會。

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