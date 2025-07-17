嫉妒沖昏頭！資深銀行員做錯「1件事」 退休金蒸發近9成

一名退休日本銀行員因投資失利，損失慘重。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕退休之後難免會對過去沒嘗試過的事物產生好奇，有時也潛藏著意想不到的陷阱。日本一名60歲銀行員田中健一（化名），退休當天領到一筆2500萬日圓（約新台幣489萬元）的退休金，卻因為一場同學會與老同學的比較心，短短半年內因高風險投資失利，讓退休金蒸發掉86%，這場悲劇起因於嫉妒與虛榮心。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，田中健一在地方銀行任職38年，順利迎來退休。他一向認真工作，雖然沒有功成名就，也沒犯下什麼大錯，算是平平穩穩結束了職涯，他領到退休金2500萬日圓。

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看著存摺的金額，田中鬆了一口氣，認為「總算可以跟忙碌的上班日子說再見了」，身為銀行員，他自認比任何人更懂錢的價值。他曾見過許多客戶誤信高風險金融商品慘賠，因此堅持一定要「穩健投資、守住資產」。然而，退休一個月後的一場高中同學會，徹底改變了他的人生軌跡。

他收到高中同學會的邀請，打算自信地向老同學們報告自己精彩的第二人生。聚會當天，眾人聊得熱絡，最吸睛的是高聲談笑的鈴木先生，他經營一家地方建設公司，以闊氣聞名。鈴木炫耀自己因日圓貶值而在投資上賺得盆滿缽滿，甚至剛換了新車，田中默默聽著，雖然自己採取穩健理財、累積退休資產，是典型銀行員的作風，但面對鈴木靠投資賺大錢的得意模樣，心裡升起強烈嫉妒，湧起「我也可以，只要我願意」的虛榮心。

從同學會回家後，田中的腦中全是「我要贏過鈴木」的念頭，早忘了自己曾向客戶強調「投資不能超過風險承受範圍」的忠告。他將1000萬日圓（約新台幣195萬元）的退休金轉進證券帳戶，立刻買進知名企業股票。或許是新手運，他第一週就賺了20萬日圓（約新台幣3.9萬元），這讓他有自信，甚至將手伸向了槓桿倍數極大的外匯（FX）交易，也就是日圓、美元交易。

惡夢從這裡開始。有天某項國外經濟數據公布結果意外，引發匯市劇烈波動，他損失迅速累積到數十萬日圓。田中雖明白「止損」的重要性，但他總想著「再撐一下應該會反彈吧」，導致判斷遲鈍。損失不斷擴大，他終於收到證券公司的通知「已觸發追加保證金（追繳保證金）條件」。

若此時果斷止損，田中或許能保住大部分資產，但他卻陷入恐慌咬牙撐下去。為了維持自尊，他又陸續追加了500萬日圓（約新台幣98萬元）。然而行情始終沒反轉，加碼只讓傷口更大，最終他被強制平倉，田中帳戶裡的2500萬日圓退休金只剩下350萬日圓（約新台幣68.3萬元），感嘆自己實在太丟臉了。

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