晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

嫉妒沖昏頭！資深銀行員做錯「1件事」 退休金蒸發近9成

2025/07/17 20:33

一名退休日本銀行員因投資失利，損失慘重。（示意圖，彭博）一名退休日本銀行員因投資失利，損失慘重。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕退休之後難免會對過去沒嘗試過的事物產生好奇，有時也潛藏著意想不到的陷阱。日本一名60歲銀行員田中健一（化名），退休當天領到一筆2500萬日圓（約新台幣489萬元）的退休金，卻因為一場同學會與老同學的比較心，短短半年內因高風險投資失利，讓退休金蒸發掉86%，這場悲劇起因於嫉妒與虛榮心。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，田中健一在地方銀行任職38年，順利迎來退休。他一向認真工作，雖然沒有功成名就，也沒犯下什麼大錯，算是平平穩穩結束了職涯，他領到退休金2500萬日圓。

看著存摺的金額，田中鬆了一口氣，認為「總算可以跟忙碌的上班日子說再見了」，身為銀行員，他自認比任何人更懂錢的價值。他曾見過許多客戶誤信高風險金融商品慘賠，因此堅持一定要「穩健投資、守住資產」。然而，退休一個月後的一場高中同學會，徹底改變了他的人生軌跡。

他收到高中同學會的邀請，打算自信地向老同學們報告自己精彩的第二人生。聚會當天，眾人聊得熱絡，最吸睛的是高聲談笑的鈴木先生，他經營一家地方建設公司，以闊氣聞名。鈴木炫耀自己因日圓貶值而在投資上賺得盆滿缽滿，甚至剛換了新車，田中默默聽著，雖然自己採取穩健理財、累積退休資產，是典型銀行員的作風，但面對鈴木靠投資賺大錢的得意模樣，心裡升起強烈嫉妒，湧起「我也可以，只要我願意」的虛榮心。

從同學會回家後，田中的腦中全是「我要贏過鈴木」的念頭，早忘了自己曾向客戶強調「投資不能超過風險承受範圍」的忠告。他將1000萬日圓（約新台幣195萬元）的退休金轉進證券帳戶，立刻買進知名企業股票。或許是新手運，他第一週就賺了20萬日圓（約新台幣3.9萬元），這讓他有自信，甚至將手伸向了槓桿倍數極大的外匯（FX）交易，也就是日圓、美元交易。

惡夢從這裡開始。有天某項國外經濟數據公布結果意外，引發匯市劇烈波動，他損失迅速累積到數十萬日圓。田中雖明白「止損」的重要性，但他總想著「再撐一下應該會反彈吧」，導致判斷遲鈍。損失不斷擴大，他終於收到證券公司的通知「已觸發追加保證金（追繳保證金）條件」。

若此時果斷止損，田中或許能保住大部分資產，但他卻陷入恐慌咬牙撐下去。為了維持自尊，他又陸續追加了500萬日圓（約新台幣98萬元）。然而行情始終沒反轉，加碼只讓傷口更大，最終他被強制平倉，田中帳戶裡的2500萬日圓退休金只剩下350萬日圓（約新台幣68.3萬元），感嘆自己實在太丟臉了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財