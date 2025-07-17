可愛爆表！藏壽司13款史努比扭蛋吸客

亞洲藏壽司（2754）首次攜手《Peanuts》漫畫，推出13款限量聯名扭蛋。（藏壽司提供）

〔記者楊雅民、實習記者劉羽珊／台北報導〕搶攻暑假消費旺季商機，亞洲藏壽司（2754）首次攜手《Peanuts》漫畫，25日起全台59家藏壽司餐廳一口氣推出13款可愛爆表的史努比限量聯名扭蛋，預料將掀起全台史努比粉絲收集熱潮。

亞洲藏壽司6月營收4.9億元，年增8.7%，累計上半年營收27.6億元，年增5.8%，同創新高，是今年少數6月營收正成長的上市餐飲業者。

請繼續往下閱讀...

藏壽司今年暑假以史努比聯名扭蛋主打，衝刺旺季業績，包括5款「史努比立體公仔吊飾」、4款「史努比壓克力吊飾」、4款「史努比馬口鐵磁鐵」。

全台門市並同步限量集點贈，凡完成指定任務，就能把史努比「造型提袋」和「造型抱枕」帶回家； 北中南10間限定的分店並加碼限量滿額贈，25日起，凡於指定分店消費滿1000元並出示發票，即可獲得「史努比造型壓克力立牌鑰匙圈」。

「基隆中正信三店」、「板橋遠科店」、「台北館前店」、「台中惠文店」及「高雄岡山店」等5間限定門市，更聯名《Peanuts》、史努比佈置成特色店，消費者到店拍照打卡，就有機會抽中「史努比或歐拉夫40公分大頭玩偶」、「史努比或歐拉夫23公分趴姿狗狗玩偶」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法