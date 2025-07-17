晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

可愛爆表！藏壽司13款史努比扭蛋吸客

2025/07/17 20:12

亞洲藏壽司（2754）首次攜手《Peanuts》漫畫，推出13款限量聯名扭蛋。（藏壽司提供）亞洲藏壽司（2754）首次攜手《Peanuts》漫畫，推出13款限量聯名扭蛋。（藏壽司提供）

〔記者楊雅民、實習記者劉羽珊／台北報導〕搶攻暑假消費旺季商機，亞洲藏壽司（2754）首次攜手《Peanuts》漫畫，25日起全台59家藏壽司餐廳一口氣推出13款可愛爆表的史努比限量聯名扭蛋，預料將掀起全台史努比粉絲收集熱潮。

亞洲藏壽司6月營收4.9億元，年增8.7%，累計上半年營收27.6億元，年增5.8%，同創新高，是今年少數6月營收正成長的上市餐飲業者。

藏壽司今年暑假以史努比聯名扭蛋主打，衝刺旺季業績，包括5款「史努比立體公仔吊飾」、4款「史努比壓克力吊飾」、4款「史努比馬口鐵磁鐵」。

全台門市並同步限量集點贈，凡完成指定任務，就能把史努比「造型提袋」和「造型抱枕」帶回家； 北中南10間限定的分店並加碼限量滿額贈，25日起，凡於指定分店消費滿1000元並出示發票，即可獲得「史努比造型壓克力立牌鑰匙圈」。

「基隆中正信三店」、「板橋遠科店」、「台北館前店」、「台中惠文店」及「高雄岡山店」等5間限定門市，更聯名《Peanuts》、史努比佈置成特色店，消費者到店拍照打卡，就有機會抽中「史努比或歐拉夫40公分大頭玩偶」、「史努比或歐拉夫23公分趴姿狗狗玩偶」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財