不爽李嘉誠賣港口！北京開1條件威脅

李嘉誠的港口出售案出現新進展，北京要求讓中國遠洋集團參股。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下長和集團今年3月初，宣布將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德和義大利阿彭特（Aponte）家族旗下MSC（地中海航運）所組成的投資團隊，北京震怒，事隔4個月傳出最新進展。《華爾街日報》披露，北京要求讓中國央企-中國遠洋集團（COSCO）也必須持有這些港口部份股權，否則禁賣。

報導指出，長和與貝萊德以及MSC達成港口出售案之後，北京相當憤怒，下令所有中國國企凍結與長和或者李嘉誠家族的所有交易合約。

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最新消息傳出，北京已明白告知貝萊德、MSC及長和，不讓遠洋參股，北京不會放行長和的港口出售案。

知情人士說，目前貝萊德與MSC保持開放立場，但是要等到7月27日原本獨家商議期到期之後，才可能宣布讓遠洋集團參股。

報導直言，一旦中國遠洋集團參股，恐惹惱美國總統川普，川普之前指控中國把控巴拿馬運河，反對長和擁有巴拿馬運河港口的經營權，還抨擊巴拿馬對美國船隻收取的通行費用過高，費率「荒謬」又「不公平」，甚至揚言動用武力收回巴拿馬運河。

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