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國泰投信董座張錫退休、李偉正接任 鄧崇儀任銀行總經理

2025/07/17 19:11

國泰投信董事長張錫申請退休。（資料照，圖由國泰投信提供）國泰投信董事長張錫申請退休。（資料照，圖由國泰投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控今天代子公司公告，國泰投信董事長張錫申請退休，國泰世華銀行總經理李偉正轉調國泰投信，並獲董事會推舉擔任董事長，同時國泰世華銀行經董事會決議通過，由現任通路執行長鄧崇儀接任銀行總經理一職。此人事案仍須主管機關核定。

國泰金控董事長蔡宏圖長子蔡宗翰，今年6月正式進入國泰金控董事會，出任副董事長；鄧崇儀也出任國泰世華銀行常務董事，當時即被視為啟動第3代接班布局，並準備起用自己的人馬。

國泰世華銀行員工近萬人，是國泰金控旗下僅次於國泰人壽的第2大子公司；國泰投信則不到500人，李偉正雖由總經理升為董事長，但內部人士多抱不平，認為此次人事異動「明升暗降」；更別說被譽為「多頭總司令」的張錫，年僅60歲，申請退休也讓外界諸多揣測。

國泰金控表示，張錫從事資產管理業務近30年，在業界極具影響力；2005年加入國泰，帶領國泰投信總管理資產規模突破兩兆元，領先同業。國泰金指出，張錫為陪伴家人提出退休申請，雖感不捨，仍獻上最誠摯的祝福。

李偉正具備豐沛企業經營及跨國管理資歷，2012年曾擔任國泰金控副總經理暨發言人，2016年擔任國泰世華銀行總經理至今，帶領國泰世華銀行稅後盈餘攀登歷史新高、並獲得國際銀行業年度最高榮譽《The Banker》「台灣年度最佳銀行」。

國泰金對外表示，有鑑於集團資產管理業務正值擴張之際，將借重李偉正深厚的金融專業與跨國策略營運能力，結合集團銀行、保險、資產管理3大引擎實力，發揮最大綜效，帶領集團資產管理業務再創新局。

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