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威聯通NAS商模轉型升級 搶佔資料經濟新商機

2025/07/17 18:53

威聯通財務長陳怡蓉看好公司轉型未來展望。（記者方韋傑攝）威聯通財務長陳怡蓉看好公司轉型未來展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕威聯通（7805）聚焦資料儲存與邊緣運算市場，在資料爆炸性成長與AI應用加速的趨勢下，積極轉型銷售模式、深化軟體應用能力，並以穩健財務為基礎，打造下一波營運成長動能。財務長陳怡蓉今日在法說會上指出，目前公司主力產品是NAS（網路儲存設備），未來將逐步強化直營通路與模組化AI伺服器能力，搶攻資料時代下的新型態商機。

威聯通近年營收雖穩定，但受限於傳統代理商與經銷商銷售體系，成長幅度有限。陳怡蓉直言，過去20年採用相對被動的銷售模式，「出新產品、上官網、跑電商」是既有流程，但已無法因應企業客戶對定制化與專業化的需求，因此啟動轉型，在美國東岸設立辦公室並配置業務人力，鎖定當地大型標案與政府採購案。

「我們希望跳過代理商，直接對接終端，用直營方式掌握需求、拉高毛利，也讓產品可以更貼近使用者的IT架構」，陳怡蓉強調，未來將持續在美洲與亞太市場強化業務布局，並考慮配合海外裝機需求設立當地組裝中心（assembly site），縮短出貨時程與提升服務能量。

在產品面，威聯通持續強化以軟體為核心的價值鏈，將NAS結合模組化AI算力，布局邊緣AI運算場景。針對企業用戶逐漸將POS、影像辨識、人臉門禁等資料即時處理，威聯通提供具備基本AI推論能力的NAS平台，成為不依賴雲端、具備隱私與低延遲特性的解決方案。

除了儲存與備份功能，威聯通也推動月租型營收模式，提供特定企業「專屬雲」型態的資料託管服務，協助客戶節省IT維運成本、掌握數據主權。陳怡蓉指出，加拿大已有合作夥伴透過相關方案提供當地大型運動品牌客戶SaaS型服務，這項經驗將逐步在其他區域複製。

陳怡蓉強調，公司產品升級與通路轉型已在部分區域初步見效，未來將成為推升營收的關鍵引擎，「資料只會越來越多，而且AI讓這些資料更有可能產出價值」，不刪反存的思維，已使企業客戶對高可靠儲存設備與備援方案的依賴更深。包括災難復原、快照備份、邊緣端預算分析等應用，皆讓威聯通有機會從「設備供應商」晉升為「資料解決方案平台」。

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