電子支付新戰國 LINE Pay取得電支門票了

LINE Pay取得電支門票了 金管會許可連加網路經營電支業務（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay（連加網路，7722）今（17）日獲得金管會核發經營電子支付機構業務許可函，如同取得經營電支業務的「門票」，將設立全資子公司「連加電子支付公司」經營電子支付業務，根據法規，取得許可函後的半年內，要取得取得營業執照，之後進一步與聯徵中心、財金公司串接，LINE Pay表示，將在獲得營業執照後提供服務。

金管會今日發布新聞稿表示，今日許可連加網路公司申請設立專營電子支付機構，經營電子支付機構業務，包含收付實質交易款項、收受儲值款項、辦理國內小額匯兌、提供特約機構收付訊息整合傳遞、提供使用者間及使用者與特約機構間訊息傳遞，及提供紅利積點折抵代理收付實質交易款項服務等業務。我國已有9家專營電子支付機構，及20家兼營電子支付機構提供服務。

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LINE Pay用戶數已超過1310萬戶、全台支付據點超過61萬處、綁卡數突破1950萬張，約佔全台市場流通卡數的3分之1。對於已習慣使用LINE Pay平台的民眾，目前只能綁定信用卡付款，未來則可進一步擴增使用電子支付服務，但需要新註冊「連加電子支付」會員，才可使用電支的各項功能，包括LINE好友間的轉帳功能、綁定銀行帳戶儲值、各項生活繳費及乘車碼等，同樣支援LINE POINTS點數使用與回饋累積。

LINE Pay表示，在用戶同意下，未來可「一鍵移轉」現有的LINE Pay信用卡綁定資訊，可選擇以信用卡、帳戶或LINE POINTS消費支付。不但可強化LINE Pay生態圈的服務完整性，透過與LINE Pay平台高度整合，持續優化用戶體驗，並促進與金融機構多元合作發展。

連加網路董事長丁雄注表示，在金管會及中央銀行等審查機關的支持與協助下，連加電子支付公司之業務申請順利獲得核准，這不僅是連加網路在台灣支付產業發展歷程中的重要里程碑，也代表本公司及電支子公司在法令遵循與風險控管上的努力獲得主管機關肯定。

LINE Pay表示，連加電子支付預計於獲得營業執照後，依整體開發時程擬定服務上線日期，未來亦將積極規劃申請跨境業務，以強化LINE Pay平台在支付領域的優勢，持續扮演引領台灣支付市場發展的關鍵角色。

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