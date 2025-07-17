比金價還猛！超級稀有金屬價格靠AI一年內倍增

人工智慧革命推升釕價格大漲。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯管淑平／綜合報導〕拜人工智慧（AI）技術爆炸式發展之賜，一種你可能從來沒聽過的超稀有金屬，一年內價格暴漲到每盎司800美元，表現超過黃金、白銀等常吸引媒體注意的其他貴金屬。

《彭博》17日報導，根據貴金屬鑄鍊公司「莊信萬豐集團」（Johnson Matthey Plc）數據，這種很少被大眾注意的鉑族金屬-釕（Ruthenium），過去一年來價格幾乎倍增，達到每盎司約800美元，與2021年高峰時期價格相當，並且逼近18年前創下的歷史高點紀錄870美元。

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釕的價值在於其硬度極高，在能源儲存、電子和化工製造領域有多種應用，不過，礦業諮詢機構SFA Oxford指出，近期價格飆漲的最大推手，是人工智慧革命，尤其是在資料儲存需求。該機構分析師凱勒（Sandeep Kaler）表示，「資料儲存需求隨著AI的推出而提高，需要一種價格低、具成本效益且能儲存大量數據的技術」，依靠其他金屬的技術成本目前居高不下，這意味著，除非有更便宜的替代品，否則釕的需求將持續攀升。

這種金屬並不在交易所交易，非常難取得，加上產量減少也可能進一步推升其價格。凱勒指出，釕的來源大多來自白金的副產品，去年年產量僅30噸，而且由於前幾年價格不好，投資興趣缺缺，因此產量可能持續下滑，明年市場可能供不應求。

在硬碟製造上，釕的用量需求很少，僅厚度不到1奈米的薄薄一層，可增加硬碟數據儲存密度。根據分析公司「國際數據資訊」（IDC）數據，AI技術爆發使雲端運算需求持續成長，預期今年硬碟銷售量增加16%。

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