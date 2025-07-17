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陽明斥資逾400億購7艘LNG雙燃料貨櫃船 2028年交付

2025/07/17 16:59

陽明斥資逾400億元購7艘LNG雙燃料貨櫃船 2028年交付。圖非LNG船。（陽明提供）陽明斥資逾400億元購7艘LNG雙燃料貨櫃船 2028年交付。圖非LNG船。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕因應營運需求，陽明今日董事會決議斥資逾400億元，向韓華海洋（Hanwha Ocean Co., Ltd）購入7艘1.5萬TEU（20呎櫃）級 LNG雙燃料全貨櫃船，預計2028-2029年間陸續交船。加計2023年5月與韓國HD現代重工業株式會社簽署5艘1.55萬TEU LNG雙燃料貨櫃輪新船建造合約，截至目前，總計採購12 艘LNG雙燃料全貨櫃船。

陽明指出，7艘1.5萬TEU LNG雙燃料全貨櫃船，每艘金額介於1.94億美元至2.18億美元，約新台幣 57.08億元至64.07億元，交易總金額美金13.63億美元至15.3億美元
，約新台幣399.58億元至448.51億元。

陽明說，為穩健發展貨櫃運輸本業，力求營運規模的成長契合全球貿易需求與經濟發展趨勢，並以提供客戶完整及高效率之全球運輸服務為核心，故持續積極提升船隊競爭力與呼應溫室氣體減排趨勢，採購1.5萬TEU級全貨櫃輪採LNG雙燃料，加計陽明海運目前預計2026起陸續交船之5艘同型LNG雙燃料全貨櫃船，將可提供未來東西向主力航線穩定之運力服務。

陽明說，使用LNG替代能源相較同型船使用傳統燃油可發揮將近20%之溫室氣體減量效果，符合陽明海運持續降低碳排強度目標，亦有助於因應國際環保法規趨嚴之挑戰。

陽明2023年5月與韓國HD現代重工業株式會社簽署5艘1.55萬TEU LNG雙燃料貨櫃輪新船建造合約，將自2026年起陸續加入船隊。

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