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權值股表態 0050股價、規模連兩日創新高

2025/07/17 16:57

不錯過台股行情!0050股價、規模連二日刷新高。（擷取自官網）不錯過台股行情!0050股價、規模連二日刷新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股重返2萬3千點大關後，市值型ETF漲勢再起，指標元大台灣50（0050）盤中續創50.80元分割後新高，搭配今年以來淨申購金額近2000億元，推升0050規模再度突破6706億元，穩坐亞洲前十大ETF寶座。

法人表示，0050大幅調降經理費率為台股ETF中最低，未來規模突破7500億元後，經理費將低於0.1%，持續將規模成長以降低經理費率的方式回饋投資人，加上股價分割後平民化，吸引不少原本因價格而選擇高股息ETF的投資人，開始同步買進0050，參與台股大型權值股行情，進一步推升投資人數突破127.9萬人歷史新高。

在績效表現方面，0050同樣不讓人失望。自4月7日台股低點以來，0050漲幅 27.4%，對比同期間主要高股息ETF10%至15%報酬率，高出近1倍，反映資金優先回流權值股趨勢，買進0050可緊扣市場主流行情，小資族就算是定期定額也能跟著賺一波。

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