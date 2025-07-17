中華電信攜手亞馬遜、微軟共同投資AUG海纜正式簽約

中華電信投資的AUG新海纜昨日正式簽約。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信斥資24億元興建的全新海底光纖電纜系統Asia United Gateway East Submarine Cable System（簡稱AUG East），昨日在新加坡正式簽約，中華電信表示，AUG在台灣採雙登陸宜蘭與台東，與同樣是雙登陸台灣的SJC2海纜登陸點不重複，提升台灣整體聯外網路多元性，且AUG East海纜路由規劃繞菲律賓西部沿海新路由與中華電信建設中APRICOT海纜走菲律賓東側海域不同，多元化海纜路由設計可進一步提升區域網路韌性，預計2029年完工啟用。

AUG East由中華電信（CHT）、新加坡電信（Singtel）、馬來西亞電信（TM）、汶萊UNN電信公司、菲律賓Globe電信公司、日本ARTERIA電信公司、韓國Dreamline電信公司、亞馬遜（AWS）與微軟（Microsoft）公司共同籌建。

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中華電信表示，AUG全長約 8900 公里的新海纜規劃登陸台灣、新加坡、印尼、馬來西亞、汶萊、菲律賓、韓國與日本，海纜系統範圍遍及東南亞與東北亞主要國家地區。

AUG East海纜與中華電信今年3月簽署投資的E2A 海纜均採用最新海纜技術，預計2條新海纜陸續完工後可相互銜接形成亞洲重要市場與北美資料中心間的高速通道，進一步強化台灣成為亞太資訊匯集中心的地位，因應未來AI發展龐大之雲網需求。

中華電信表示，AUG East海纜聯盟結合區域主要電信業者與國際大型OTT業者，在全球政局與地緣政治劇烈變化下，突破框架實現跨界團結，展現合作因應變局的企圖心。中華電信董事長簡志誠表示，AUG East 海纜是中華電信『海、地、星、空』佈建主軸的延伸，也是對於台灣成為亞太資訊彙集中心的自信，中華電信將持續以實際行動提升台灣通訊網路數位韌性、賦能AI帶動產業轉型與變革。

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