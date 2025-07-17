晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

全年財務指標優於去年 和椿EPS拚3.2元高點

2025/07/17 15:12

和椿科技持續深化雙曲線營運策略，強化機器人領域的業務能量。（記者方韋傑攝）和椿科技持續深化雙曲線營運策略，強化機器人領域的業務能量。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業自動化設備供應商和椿科技（6215）持續深化雙曲線營運策略，強化機器人領域的業務能量，由於2025上半年營收年增率超過70%，管理層看好全年營收可望維持兩位數成長的趨勢，毛利率、獲利表現亦將優於去年，全年每股盈餘（EPS）目標則是力拚回升至2021年創下的3.2元高點。

和椿總經理朱鋑隆今天指出，公司上半年營業利益可望明顯提升，儘管收到匯率因素影響，稅前淨利仍有機會比去年同期略微成長。下半年隨著新產品與新事業部貢獻加速，獲利能力將有所轉強。觀察公司歷年財報，過去曾在2021年創下每股盈餘3.2元的歷史高點紀錄，今年將力求追趕。

營運面方面，和椿近年推動「雙曲線」轉型，維持第一曲線的關鍵電腦組件為營收主力，並於2023年起啟動第二曲線布局，切入AI智慧製造與服務業應用，預計2025年1月成立獨立機器人事業部。朱鋑隆強調，儘管目前營收仍以第一曲線為主，但第二曲線從零起步、每季呈現倍數成長，將迅速拉高其營收佔比至雙位數。

董事長程天縱表示，和椿在第二曲線鎖定造紙、石化、鋼鐵、餐飲等新興產業，推動機器人與ARM（自主移動機器人）進駐多元場域，實現智慧搬運、自動配送與人機協作，擴大營收動能。此外，公司預計於8月的自動化展將有4台人形機器人實機亮相，象徵營運邁入嶄新階段。

副董事長張以昇指出，公司在半導體產線的晶圓盒搬運系統已導入整合式手臂車，下一階段將強化AI智慧引擎能力，讓機器人可執行更多「人類不想或不適合做的工作」，並針對每一個垂直產業深耕應用，提升市場滲透率與附加價值，也將不斷地深耕智慧製造、智慧物流、智慧服務等垂直產業，將機器人應用推廣至各領域。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財