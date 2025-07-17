全年財務指標優於去年 和椿EPS拚3.2元高點

和椿科技持續深化雙曲線營運策略，強化機器人領域的業務能量。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業自動化設備供應商和椿科技（6215）持續深化雙曲線營運策略，強化機器人領域的業務能量，由於2025上半年營收年增率超過70%，管理層看好全年營收可望維持兩位數成長的趨勢，毛利率、獲利表現亦將優於去年，全年每股盈餘（EPS）目標則是力拚回升至2021年創下的3.2元高點。

和椿總經理朱鋑隆今天指出，公司上半年營業利益可望明顯提升，儘管收到匯率因素影響，稅前淨利仍有機會比去年同期略微成長。下半年隨著新產品與新事業部貢獻加速，獲利能力將有所轉強。觀察公司歷年財報，過去曾在2021年創下每股盈餘3.2元的歷史高點紀錄，今年將力求追趕。

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營運面方面，和椿近年推動「雙曲線」轉型，維持第一曲線的關鍵電腦組件為營收主力，並於2023年起啟動第二曲線布局，切入AI智慧製造與服務業應用，預計2025年1月成立獨立機器人事業部。朱鋑隆強調，儘管目前營收仍以第一曲線為主，但第二曲線從零起步、每季呈現倍數成長，將迅速拉高其營收佔比至雙位數。

董事長程天縱表示，和椿在第二曲線鎖定造紙、石化、鋼鐵、餐飲等新興產業，推動機器人與ARM（自主移動機器人）進駐多元場域，實現智慧搬運、自動配送與人機協作，擴大營收動能。此外，公司預計於8月的自動化展將有4台人形機器人實機亮相，象徵營運邁入嶄新階段。

副董事長張以昇指出，公司在半導體產線的晶圓盒搬運系統已導入整合式手臂車，下一階段將強化AI智慧引擎能力，讓機器人可執行更多「人類不想或不適合做的工作」，並針對每一個垂直產業深耕應用，提升市場滲透率與附加價值，也將不斷地深耕智慧製造、智慧物流、智慧服務等垂直產業，將機器人應用推廣至各領域。

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