涉找代孕生21個小孩賣去中國！加州華人夫婦被逮

圖為宣國軍和張希維亞位於阿卡迪亞市的豪宅。據阿卡迪亞警方稱，2人在今年5月被指控虐待兒童後，一些小孩從這棟豪宅中被帶走。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國加州洛杉磯的阿卡迪亞市（Arcadia）發生一宗駭人聽聞的案件，警方在調查虐嬰案的同時，意外發現一對華人夫婦涉嫌透過代孕生下21個小孩，之後再把孩子賣往中國賺錢，美國聯邦調查局（FBI）已就全案介入調查。

《美聯社》報導指出，65歲的宣國軍（Guojun Xuan）和38歲的張希維亞（Silvia Zhang）被認為是這21個孩子的法定父母。據阿卡迪亞市警官西阿德洛（Kollin Cieadlo）表示，在今年5月接獲虐待指控後，當局從該對夫婦位於阿卡迪亞的豪宅中，帶走15名兒童，另外還在其他地點找到6名兒童。這些孩子年齡介於2個月到13歲之間，大多數為1至3歲。

請繼續往下閱讀...

西阿德洛表示：「我們相信其中1、2名孩子是由這位母親（張希維亞）親生的。目前已經有一些代理孕母出面表示，說她們是這些孩子的代孕媽媽。」

宣國軍以及張希維亞已經在今年5月被逮捕，主要是當地1家醫院通報有名2個月大的嬰兒頭部受傷，疑似遭到保母虐待，而2天後嬰兒才被送往醫院。

西阿德洛說，這對夫婦告訴警方他們「想要一個大家庭」。張希維亞還出示了一些看似合法的出生證明，其中一些來自加州以外的地區，證明她是這些孩子的母親。西阿德洛指出，聯邦調查局也參與此案的調查。不過《美聯社》聯繫時，FBI 發言人拒絕對此評論。

洛杉磯的當地的電視新聞台引述數名女性的說法，她們表示曾為這對夫婦擔任代理孕母，但並不知道還有其他這麼多孕母也參與其中。根據加州商業紀錄顯示，一間名為「Mark Surrogacy Investment LLC」的公司曾登記在這對夫婦的住址。最新的資料顯示，該公司已於6月終止營業。

另外據美媒《每日電訊》（The Daily Wire）在7月初的調查報導，透露美國聯邦當局正在調查一宗與中國有關、在加州營運的營利性嬰兒販售計畫，代孕媽媽艾略特（Kayla Elliot）受訪時透露，她是眾多被Mark Surrogacy挑上的代孕媽媽之一，她後來與該機構簽訂合約、懷胎生產，之後將嬰兒交給所謂的「預定父母」。

艾略特以及美國各地多位女性和Mark Surrogacy簽約，為同一對「預定父母」懷孕。而這對預定父母，實際上是該代孕機構內、會說中文的員工。

更令她震驚的是，加州社福機構疑似在這對「預定父母」的住所發現了21名嬰兒，其中包括她所誕下的孩子，現已由州政府安置照顧。艾略特表示，她之後已接到 FBI 聯絡，並被詳細詢問有關該代孕機構的情況、孩子的處置方式、與中國的聯繫等。

1名聯邦官員向《每日電訊》透露，這起案件很「非常詭異」，「這些孩子疏於照顧，然後被送到中國。」儘管這些孩子在美國出生，是美國公民，但要如何證明這些孩子真的是他們聲稱的父母所生的？他並形容此案「是一項國安威脅。」

Marks Surrogacy 最早在2024 年 1 月透過 Facebook 聯繫艾略特，2月通過該機構的審查後雙方簽約，然而懷孕17週時，艾略特開始在網上和其他代孕媽媽互動，這才意外發現，多位女性為那對華人夫婦代孕，而且時間重疊。

艾略特說，大家一開始不知道該聯絡誰或該怎麼辦。但現在當局已介入，或許終於能釐清真相。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法