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租賃業9月起納管 中租原車融資停止委外、線上智能報價

2025/07/17 11:42

因應租賃業9月起將納入「金融消費者保護法」規範，中租控股宣布推出車貸精進方案（記者李靚慧攝）因應租賃業9月起將納入「金融消費者保護法」規範，中租控股宣布推出車貸精進方案（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕因應租賃業9月起將納入「金融消費者保護法」規範，中租控股（中租KY，5871）旗下合迪公司，已自7月起，原車融資業務全面停止委外辦理，以避免消費爭議，今（17）日更進一步推出「智能鑑價及報價車輛融資系統」，針對自用小客車、公司車、3.5噸以下貨車的原車融資，提供線上申請、智能報價服務。

為整頓融資租賃市場亂象，金管會上月宣布，啟動租賃業３階段納管計畫，將符合一定條件的融資租賃公司納入「金融消費者保護法」規範。第1批實施的業者，包括中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集團旗下共12家融資租賃公司，9月正式納管。中租控股方面，首批納管子公司包括中租迪和、合迪公司、仲信資融及中租汽車租賃，其中自用小客車等原車融資業務為「合迪公司」業務主力。

中租控股指出，為提高客戶個資安全，避免可能的消費爭議，7月份起，旗下合迪公司已全面停止委外辦理原車融資業務，改由業務團隊直接為各行各業的公司經營者及車主服務，車輛融資項目涵蓋汽車原車融資、汽車前案代償、公司車融資以及貨車融資。

此外，和迪也宣布今（17）日推出智能鑑價及報價車輛融資系統，鎖定自用小客車、公司車、3.5噸以下貨車的原車融資需求，只要在「中租迪和」官網平台註冊會員，填入廠牌、車型、車齡、使用里程等車輛相關資料，系統將針對車輛進行智能鑑價、計算建議融資額度，同時透過智能報價機制提供每期預估需繳交的金額，資訊公開透明。

中租指出，因應租賃業納管，中租近幾個月已全面檢視各類說明、申辦文件，將所有拗口的法律文字以白話表達，務必讓消費者清楚了解，也將所有申辦流程公開透平並「留下軌跡」，以避免日後衍生消費爭議。至於個人消費性貸款的無卡分期業務，「仲信資融」早已全線上申辦。

中租控股指出，新推出的推出「合迪車貸全線上申請平台」，升級後有8大優勢，包括智能車輛鑑價，智能專案報價，申請流程無紙化，客製化分期方案，新舊戶渠道分流，官方直營具安全性，免留車免代辦費，案件核准後最快24小時內撥款。中租也提醒消費者，如有分期及融資需求者，需認明《金保法》管轄的業者。

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