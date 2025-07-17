焦點股》和椿：黃仁勳點名機器人 股價大漲

和椿發展腳步踏上轉型為「智慧機器人整合服務提供商」之路。（和椿提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日點名「AI的下一波浪潮將會是機器人」，帶動台廠概念股今日股價上漲，其中，和椿（6215）盤中高點觸及101.5元，一度大漲5.83%，截至上午10時6分暫報99.2元，漲幅3.44%，成交量3764張。

黃仁勳昨日公開表示，現在的AI已經成為一種基礎設施，如同電力與網路，而且正在重塑供應鏈，改變生產與物流方式。而下一波浪潮會是機器人系統，除了能具備推理能力、執行任務，還能夠理解物理世界。「在未來十年中，工廠將由軟體和AI驅動，協調人機協作的機器人團隊，生產由AI所主導的智能產品」，引發新的工業革命，輝達也將持續與供應鏈合作共創繁榮未來。

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和椿科指出，公司深耕自動化設備領域超過45年，為台灣電子與半導體產業提供無數關鍵製程解決方案。當「缺工」成為全球產業難題、智慧製造邁入轉型關鍵期，和椿發展腳步不僅止步於設備製造，而是憑藉多年技術與場域經驗，踏上轉型為「智慧機器人整合服務提供商」之路。

短短兩年內，和椿科技不僅成功整合多家國際機器人品牌，推出多款高彈性模組化解決方案，更實際落地飯店、物流、電子製造等領域，協助企業有效解決人力不足、效率提升等痛點，為「智慧場域」創造實質價值。如今，和椿已從設備商邁向系統整合專家，並以軟硬融合的解決方案驅動第二曲線的營收增長。

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