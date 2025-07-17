晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》中美晶：納入ETF成分股 帶量攻漲停

2025/07/17 10:13

納入ETF成分股，中美晶帶量攻上漲停。（資料照）納入ETF成分股，中美晶帶量攻上漲停。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到台灣指數公司昨日宣布富邦特選高股息30（00900）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數納入中美晶（5483）之故，中美晶開盤後隨即爆量上攻、不到10點攻抵漲停板109.5元，成交量近2.5萬張。

中美晶昨日也宣布預計8月8日召開第2季線上英文法說會，由於中美晶6月營收達71.61億元、月增12.72%，上半年營收達396億元，接近400億元大關，達歷史同期第2高，近期業績表現亮麗；此外，中美晶近期營運也傳來不少好消息，太陽能電池已通過海外客戶驗證，預計逐步放量，挹注未來營收與獲利，再生能源服務方面，售電業務快速成長，客戶對綠電的需求殷切；長期售電合約累計規模可觀，預期未來售電業務營業額有望顯著成長，帶來穩定獲利。

觀察三大法人動向，昨日外資賣超490張、投信買超2247張、自營商買超204張，合計買超達1961張，主力昨日也同步買超918張，其中富邦營業、美林證券為主力買超券商，法人認為，中美晶股價在100元附近打底已久，此次反彈帶量急攻，市場則等待中美晶法說對後市看法。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財