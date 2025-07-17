焦點股》中美晶：納入ETF成分股 帶量攻漲停

納入ETF成分股，中美晶帶量攻上漲停。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到台灣指數公司昨日宣布富邦特選高股息30（00900）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數納入中美晶（5483）之故，中美晶開盤後隨即爆量上攻、不到10點攻抵漲停板109.5元，成交量近2.5萬張。

中美晶昨日也宣布預計8月8日召開第2季線上英文法說會，由於中美晶6月營收達71.61億元、月增12.72%，上半年營收達396億元，接近400億元大關，達歷史同期第2高，近期業績表現亮麗；此外，中美晶近期營運也傳來不少好消息，太陽能電池已通過海外客戶驗證，預計逐步放量，挹注未來營收與獲利，再生能源服務方面，售電業務快速成長，客戶對綠電的需求殷切；長期售電合約累計規模可觀，預期未來售電業務營業額有望顯著成長，帶來穩定獲利。

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觀察三大法人動向，昨日外資賣超490張、投信買超2247張、自營商買超204張，合計買超達1961張，主力昨日也同步買超918張，其中富邦營業、美林證券為主力買超券商，法人認為，中美晶股價在100元附近打底已久，此次反彈帶量急攻，市場則等待中美晶法說對後市看法。

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