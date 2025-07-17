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北京壟斷全球礦業 法媒揭背後手法 : 瞄準「這幾種」礦產

2025/07/17 14:48

中國積極收購海外礦業，鞏固其全球主導地位。（擷取自中國社交平台）中國積極收購海外礦業，鞏固其全球主導地位。（擷取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球能源轉型的戰略關鍵時刻，中國正以「資本煉金術」的手法，悄然重塑世界礦業版圖。根據法國周刊《快報》報導，2024年中國在海外礦業的投資額攀升至10多年來新高，涵蓋鎳、鈷、銅與鋰等關鍵金屬，顯示北京正在掌控全球礦產。

澳洲格里菲斯亞洲研究所指出，中國已控制全球80%的石墨資源，以及50%以上的鋰、鎳與鈷的加工能力。機構數據顯示，2020年，中國公司在海外擁有1個鋰礦、8個鎳礦和14個鈷礦，但5年後，這些數字分別增加到了12個、31個和33個。

根據標普與Mergermarket統計顯示，2024年中國共簽署10筆超過1億美元（約新台幣29.44億元）的海外礦業合約。而澳洲格里菲斯亞洲研究所的另一項研究估計，去年北京在境外礦業部門的承諾達到214億美元（約新台幣6301億元），比2023年增長了10%。

法媒指出，這是一場爭奪對能源轉型至關重要的原材料和金屬的競賽。中國對於海外礦業的投資並非零星項目，而是有系統地進行全球資源佈局，展現出超越市場邏輯的耐心與決心。

美國專家米萊夫斯基指出，在過去的15年中，美國、加拿大和歐洲的大多數國家沒有制定對基礎材料進行投資的政策。相反，北京在全球礦業項目中投入了數百億美元，中國壓倒了所有其他國家，隨著北京與美國的緊張關係加劇，這一趨勢正在加速。

報導指出，2024年8月，中國國企中鋁公司宣布計畫向菲律賓最大的金礦和銅礦投資20億美元（約新台幣589.3億元）。同年10月，中國冶金工業公司公布了一項在阿富汗銅礦投資超過50億美元（約新台幣1471.8億元）的計畫。

接下來的一個月，幾家中國企業承諾向尚比亞政府投入相同金額，以增加銅和鈷的產量。在玻利維亞，當地政府與CBC財團簽署了一項協議，建設2座鋰提取工廠，交易金額接近10億美元（約新台幣294.4億元）。2025年4月，白銀有色集團以4.2億美元（約新台幣123.7億元）收購了巴西的金礦和銅礦Mineração Vale Verde。

與此同時，中國紫金礦業也以10億美元完成了對迦納Akyem金礦的收購，該集團還準備以更高的價格收購哈薩克的一個巨型金礦。

米萊夫斯基認為，對中國而言，這砸錢收購海外礦業不是一項經濟決策，而是國家建設的一部分，他們願意進入風險極高的市場，但西方則會因股東壓力顯得瞻前顧後。

在中國以數十億美元的投資，耐心地編織着自己的全球礦業網絡後，西方各國開始警覺中國資本的滲透。其中，加拿大於2022年強制3家中國投資者退出其礦業公司，並加強關鍵礦產審查，美國也在《通膨削減法案》中設下限制。

但根據阿爾伯塔大學研究，光是2023年就有將近16億美元（約新台幣471億元）中國資金流入加拿大與澳洲等地，這顯示西方防線仍有漏洞。報導提及，歐洲也試圖擺脫對中國的依賴，並確保其礦業的安全，《關鍵原材料法案》（CRMA）於去年生效，正是為了這一目的。

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