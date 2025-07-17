國際油價跌了！美國燃料庫存暴增 市場失望

國際油價週三（16日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國燃料庫存增加，以及對美國關稅可能帶來更廣泛經濟影響的擔憂，蓋過了需求回升的一些跡象，國際油價週三（16日）下跌。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌14美分，或0.2%，收每桶66.38美元。

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布蘭特原油期貨下跌19美分，或0.3%，收每桶68.52美元。

根據美國能源資訊署（EIA）公布的數據，上週美國汽油庫存增加340萬桶，遠高於分析師預期的減少100萬桶。包括柴油與取暖油在內的蒸餾油庫存也大增420萬桶，遠超市場預估的增加20萬桶。

原油庫存則減少390萬桶至4.222億桶，降幅超出市場預期的減少55.2萬桶。

Lipow Oil Associates總裁李包（Andrew Lipow）指出：「儘管煉油廠目前以今年接近最高產能運作，把原油轉化為成品油，但汽油與餾分油庫存仍大幅增加，我認為市場對此感到失望。」他指的是煉油廠的開工率接近總產能的 94%。

他補充說：「我認為投資者也對美國7月4日獨立日假期後，汽油需求下滑感到失望，因為我們正處於夏季駕車旺季。」

作為需求代表指標的汽油產品供應量，每日下降了67萬桶，至每日850萬桶。

美國總統川普的關稅戰仍在繼續，如果與華盛頓的談判未能為歐盟達成貿易協議，歐盟委員會準備採取報復措施。

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