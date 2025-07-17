晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

國際油價跌了！美國燃料庫存暴增 市場失望

2025/07/17 09:01

國際油價週三（16日）下跌。（路透）國際油價週三（16日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國燃料庫存增加，以及對美國關稅可能帶來更廣泛經濟影響的擔憂，蓋過了需求回升的一些跡象，國際油價週三（16日）下跌。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌14美分，或0.2%，收每桶66.38美元。

布蘭特原油期貨下跌19美分，或0.3%，收每桶68.52美元。

根據美國能源資訊署（EIA）公布的數據，上週美國汽油庫存增加340萬桶，遠高於分析師預期的減少100萬桶。包括柴油與取暖油在內的蒸餾油庫存也大增420萬桶，遠超市場預估的增加20萬桶。

原油庫存則減少390萬桶至4.222億桶，降幅超出市場預期的減少55.2萬桶。

Lipow Oil Associates總裁李包（Andrew Lipow）指出：「儘管煉油廠目前以今年接近最高產能運作，把原油轉化為成品油，但汽油與餾分油庫存仍大幅增加，我認為市場對此感到失望。」他指的是煉油廠的開工率接近總產能的 94%。

他補充說：「我認為投資者也對美國7月4日獨立日假期後，汽油需求下滑感到失望，因為我們正處於夏季駕車旺季。」

作為需求代表指標的汽油產品供應量，每日下降了67萬桶，至每日850萬桶。

美國總統川普的關稅戰仍在繼續，如果與華盛頓的談判未能為歐盟達成貿易協議，歐盟委員會準備採取報復措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財