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跌破眼鏡！彭博：中國清華畢業生具備3年工作經驗 超「薪」酸年薪曝光

2025/07/17 15:13

本科生在北京參加2025年清華大學畢業典禮。（擷取自彭博）本科生在北京參加2025年清華大學畢業典禮。（擷取自彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國名牌大學文憑不再吃香，彭博報導，根據在線招聘服務平臺智聯招聘公司數據，擁有3年工作經驗的清華大學畢業生平均可賺取人民幣23萬8188元（約新台幣97.65萬元），隨著中國人才庫的擴大和社會變得更加多元化，中國頂尖大學的文憑也變得不再那麼特別了。

這與Meta最近以2億美元（約新台幣58.8億元）一攬子計劃從蘋果挖角曾就讀於上海交通大學的AI團隊負責人龐若明（Ruoming Pang）簡直是天壤之別。

彭博專欄作家任舒麗（Shuli）在「清華大學畢業生應該賺多少錢？」文章中指出，又到了中國的畢業季，虎媽們在花費大筆財富後，自然會比較頂尖大學新校友的薪水記錄，要求他們的孩子給予期待的回報。

1位醫生朋友最近告訴我，她的兒子在華為找到了1份工作，這位年輕人先後在清華大學和美國布朗大學學習計算機科學，這位家長笑著說，華為的年薪是40萬人民幣（約新台幣164萬元）。

這種簡歷獲得的報酬太少了嗎？清華大學是中國地位的代名詞，其著名校友包括中國國家主席習近平和前主席胡錦濤，它每年培養的畢業生不到1萬人，與哈佛差不多。

經過一番研究，我承認華為的薪水是公平的，根據在線招聘服務平臺智聯招聘公司的數據，擁有3年工作經驗的清華大學畢業生平均可賺取人民幣23萬8188元，大約3分之1的人在科技行業工作，大多數人至少擁有碩士學位，在2022屆畢業生中，只有10%的人以學士學位進入就業市場，他們的同齡人絕大多數選擇繼續深造。

隨著中國的工程師數量從2000年的520萬人，到2020年已爆增至1770萬人，大僱主似乎不太願意為精英文憑提供高昂的溢價。

隨著中國人才庫的擴大和社會變得更加多元化，清華大學文憑也變的不再那麼特別。

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