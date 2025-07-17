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台積電Logo全球看得到！外媒好奇關注背後含意 但也「坦白說」

2025/07/17 11:33

台積電（2330）作為世界晶圓代工龍頭，目前受到了前所未有關注（路透資料照）　台積電（2330）作為世界晶圓代工龍頭，目前受到了前所未有關注（路透資料照）　

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）作為世界晶圓代工龍頭，目前受到了前所未有關注，但這次外媒不關心其產業地位、業績，而是發布文章探討台積電的Logo，美國商業雜誌《Fast Company》以「它（台積電）是世界上最有價值的公司之一，但標誌卻令人費解」為題，好奇介紹並建議公司是否該更新風格。

紐約時報專欄作家曾比喻台積電為「全球最重要公司」，而台積電2020年5月宣布在亞利桑那州設廠，報導指出，當台積電製造工廠在鳳凰城北部沙漠中建起時，亞利桑那州居民會看見1個光鮮亮麗的標誌裝飾在建築的正面。

但是報導表示，許多人卻會對台積電的Logo有許多疑問，看起來像是填字遊戲？1個Disco球？1支羽毛球拍？《Fast Company》介紹，台積電的Logo於1988年首次亮相，報導引述台積電的Logo申請敘述，其Logo代表著「1種風格化的半導體晶圓設計」。

晶圓是塊薄薄的圓形矽片，是製作晶片的基礎原料，會被切割成矩形的「晶粒」（die），用來製造電腦晶片，而在晶圓的邊緣可以看到一段平直的切面，也就是所謂的「定位邊」（flat），這段平邊有助於晶圓在製程中進行方向辨識與精確對位。在台積電（TSMC）的標誌下方，即可清楚看到這個特徵。

只是報導指出，台積電Logo上的黑點，似乎代表晶圓製成良率，有人可能會覺得這種設計元素有點奇怪，但報導分析，這似乎是80年代晶圓標誌的1種慣例。報導舉例，美國通訊晶片公司IDT（Integrated Device Technology）在1981年的Logo上，就出現了兩顆這樣的黑點晶片。報導猜測，IDT是否有意識到這種暗示，因此在90年代改變Logo的顏色。

報導坦言，台積電Logo僅小幅微調，但整體架構一直沒有改變，不過在2025年，似乎已不太合適。不僅晶圓的象徵意義在現代人眼中難以理解，且以現今標準來看，Logo設計略顯浮誇、業餘且過時，與公司整體品牌形象有點格格不入。

報導表示，台積電除採用最明顯的圖形設計，即採用公司產品作為標誌之外，還採用基本上被廢棄的簡單描述策略命名，若這種策略目前仍然流行，可能會導致蘋果（Apple）被稱為北加州計算機公司，亞馬遜（Amazon）被稱為西雅圖線上書店公司。

或許會有人認為，名稱和標誌等品牌元素只是用來吸引大眾眼球的閃亮裝飾，在B2B（Business-to-Business，企業對企業）中無關緊要。經濟史學家Mira Wilkins曾在1篇論文中提到：「大多數產業組織經濟學家認為，品牌名稱對於最終消費者的銷售至關重要。然而，他們認為，以利潤為導向的公司比個人更明智，因此Logo並非向生產商傳達訊息的必要手段。」

但報導表示，這種思考方式逐漸被拋棄。許多公司似乎應該開始更關注自己的品牌，尤其是目前受到了前所未有關注的台積電，它向世界展現的形像比以往任何時候都更加重要，建議台積電是時候淘汰其老舊的晶圓Logo了。

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