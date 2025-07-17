中國技術進步用偷的？外媒爆台灣半導體企業遭駭客網攻竊機密

研究人員透露，與中國有關的駭客組織，近日加強對台灣半導體公司、投資分析師等相關金融從業人員的攻擊力道。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，研究人員透露，與中國有關聯的駭客組織，近日加強對台灣半導體公司、投資分析師等相關金融從業人員的攻擊力道，企圖竊取機敏資料與技術情報，台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）等，都疑似淪為目標。

根據報導，網路安全公司Proofpoint研究人員在1份新分析報告中指出，雖然竊取行業數據和資訊的駭客行為並不新鮮，但近期來自多個與中國關聯的駭客組織之攻擊行動，出現「持續性與擴大」趨勢。

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Proofpoint研究員Mark Kelly表示：「我們發現一些過去從未受害的實體，現在也成為了攻擊目標。」

Proofpoint表示，這波網路間諜行動，至少由3個不同、與中國有關的駭客組織在今（2025）年3至6月間發起，部分活動可能仍在持續，此波攻擊發生的時間，正值華盛頓加大對中國出口晶片、先進科技產品的管制。

研究人員拒絕透露駭客目標，但告訴《路透》，約有15至20個組織遭受攻擊，包括小型企業、至少1家總部位於美國的國際銀行僱用的分析師，以及大型跨國企業。而台灣主要半導體公司包括台積電、聯發科、聯電、南亞科（2408），及瑞昱（2379）等。

對於此消息，報導表示，台積電拒絕置評，聯發科、聯電、南亞科和瑞昱科技均未回應置評請求。

《路透社》無法確定具體的駭客目標，也無法確定這些攻擊是否成功。中國駐華盛頓大使館發言人在1封電子郵件中回應，網路攻擊「是包括中國在內的所有國家面臨的共同威脅」，中國「堅決反對和打擊一切形式的網路攻擊和網路犯罪」。

Mark Kelly指出，這些侵駭活動的範圍很廣，從對特定人群的針對性活動發送電子郵件，再試圖從整個公司獲取資訊時，發送多封電子郵件。

且報導指出，其中1個組織針對半導體設計、製造和供應鏈組織假冒求職者，利用遭入侵的台大電子郵件帳號，向半導體設計、製造與供應鏈公司，發送內含惡意連結的PDF檔案或加密壓縮檔，以植入惡意木馬程式。

另1起案件則針對未具名大型投資公司的金融分析師，駭客組織假冒成虛構的投資公司，鎖定對台灣半導體具有研究專長的金融分析師，發送合作邀約，試圖誘導其回應，騙取內部機敏資訊

台灣網路安全研究公司TeamT5（杜浦數位安全）的1位代表表示，該公司發現針對半導體行業的電子郵件數量有所增加，這些電子郵件與一些駭客組織有關，「但這並不是一種廣泛或普遍的現象」。

這名代表指出，針對半導體及其周邊供應鏈的攻擊，「是1個長期存在的持續威脅」，也是與中國相關的高級駭客組織「持續關注的問題」，這些組織通常以「供應商」為目標，例如今年 6 月，TeamT5 認定的一個與中國有關的駭客組織阿米巴（Amoeba），針對1家在半導體供應鏈中發揮關鍵作用的化學公司，發起了網路釣魚攻擊。

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