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3個免費AI課程具「含金量」 ! 求職成功率暴增94％

2025/07/17 15:39

美媒指出，AI認證是新學位，對企業雇主更有價值。（資料照）美媒指出，AI認證是新學位，對企業雇主更有價值。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在AI席捲各行各業的2025年，擁有一張AI認證證書，可能比一張大學文憑更具「含金量」。《Forbes》指出，取得以下3個免費AI證書，將讓求職成功率提升高達94%，企業對於具備AI實作能力的人才更願意加薪挖角。

據報導，對於AI初學者而言，這3門免費入門課程最適合作為起點，包括Google Cloud：Introduction to Generative AI，以及Microsoft：Generative AI for Beginners（共18堂影音課程），與AWS Simulearn：Generative AI（AWS Skill-Builder訂閱者可免費學習）。

這些課程內容淺顯易懂，幫助學員建立AI基礎觀念。專家則提醒，學習不該止於「了解」，更重要的是掌握「應用AI」的能力。對此，IBM副總裁Justina Nixon-Saintil表示，AI的關鍵在於如何讓它為你的工作產生實質效益。

根據AWS在2024年進行的一項針對美國3297名員工與1340家企業的調查，92%的企業預計將於2028年前全面導入AI技術。當中，銷售與行銷（85%）及人資（78%）部門被認為將最能從AI中獲益。

此外，AI技能對薪資也有明顯加成效果。數據顯示，IT人員最高加薪47%，銷售與行銷加薪43%，財務與營運加薪42%，法務、合規加薪37%，人資加薪35%。

專家指出，相較於傳統學位，AI證書課程更快速、成本更低，且更能貼近實務應用。亞馬遜與Salesforce等大企業正全面導入AI技術，對應的組織文化與職能需求也在重塑，讓擁有AI訓練背景的求職者成為最搶手的資產。

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