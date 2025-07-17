「4兆男」黃仁勳再賣股 不到1個月已套現逾55億

輝達執行長黃仁勳再賣股，不到1個月已套現逾55億。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠H20晶片銷中解禁，輝達近期股價再刷新高，市值不僅突破4兆美元，已逼近4.2兆美元，在公司市值登全球之冠下，執行長黃仁勳再賣22.5萬股，套現約3800萬美元（約新台幣11.17億元），自上月下旬開始執行賣股以來，累計出售了120萬股股票，總價值約1.9億美元（約新台幣55.86億元）。

輝達週三股價收171.37美元，漲0.39%，市值達4.18兆美元（約新台幣122.89兆元）。

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外媒報導，根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，7月15日黃仁勳再次出售了22.5萬股英偉達股票，成交均價為171.49美元，價值約3800萬美元。此次出售是其今年3月制定的1項預設交易計畫的一部分，該計畫允許黃仁勳出售最多600萬股公司股票。

上週五披露的最近1筆交易同樣是出售22.5萬股，價值約3600萬美元。自上月開始執行今年的交易計畫以來，黃仁勳已透過多次交易累計出售了120萬股股票，總價值約1.9億美元（約新台幣55.86億元）。

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