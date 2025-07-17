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被親戚凹免費幫忙後開竅了！他靠「這件事」年收入破1000萬元

2025/07/17 11:16

2020年時受新冠疫情，許多案件暫緩開庭，而親戚要求他無償幫忙，進一步讓摩根萌生做副業的想法。圖為美國一處法院。（法新社）2020年時受新冠疫情，許多案件暫緩開庭，而親戚要求他無償幫忙，進一步讓摩根萌生做副業的想法。圖為美國一處法院。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現年34歲的美國律師摩根（Derrick Morgan Jr.），憑藉接案平台Fiverr成功打造個人品牌，將商標註冊服務的副業，發展成全職工作，如今摩根的商標業務，年營收就高達近50萬美元（約1485萬元新台幣），平均每個月營收超過4萬美元（約118萬元新台幣），扣除掉必要支出後，他實拿年薪超過35萬美元（約1039萬元新台幣），透露自己希望能在 45 歲之前達成財富自由。

《CNBC》報導，摩根來自印第安納州的印第安納波利斯，他在2020年初接到親人的電話，對方正準備創辦一家建築事務所，需要摩根幫忙申請商標，而這份工作是「無償」的，這個時機點恰到好處，因為當時新冠疫情肆虐，許多案件暫緩開庭，摩根所屬的律師事務所工作量驟減，對於身為資淺律師的摩根來說，他主要負責的是「若客戶勝訴才會有報酬」的案件，所以開庭機會變少，也代表他能夠獲得報酬的機會變少。

摩根說：「我得想辦法賺更多錢，這個商標案就剛好出現了。」也是因為這樣，後來讓他萌生了在接案平台Fiverr上，提供平價商標申請服務的想法，而他的目標客群是小型企業主。

摩根在 Fiverr 上的第1個月收入大約為 180 美元（約5345元新台幣），剛好可以付他的手機帳單。隨著需求開始增加。他表示，第3個月收入就達到了約 5000 美元（約14.8萬元新台幣）。第4個月更是躍升至1萬美元（約29.7萬元新台幣）。

摩根平易近人的應對風格，受到小型企業主與創業者歡迎，因為這些人多半是第一次接觸商標事務。摩根的高評價也讓他成為 Fiverr 平台上的「頂級賣家」，這是該平台授予最佳表現接案者的最高等級認證。

摩根透露，他很多潛在客戶都是第一次創業，過去從未接觸過那種收費昂貴、又講得讓人一頭霧水的大律師。他自認為自己能吸引不少客戶，是因為他的態度親切，也懂得用對方聽得懂的方式溝通。

不過摩根當時還認為自己只是運氣好，所以白天繼續律師事務所的正職工作，一邊經營商標申請副業，直到2021年，他才辭去律師事務所的職務，轉而全心投入商標服務的接案生意。

報導提到，摩根的商標申請業務目前每年營收，預計達到近 50 萬美元，平均每月超過 4 萬美元，而他給自己的年薪超過 35 萬美元，摩根同時聘請1位助理律師與 AI 助理遠端工作支援。如今摩根的大多數客戶來自口耳相傳與社群媒體，但他仍維持在 Fiverr 上的曝光。

由於商標申請大多是程序性作業，這讓摩根可以用高效率服務更多客戶，也同時保持合理的收費和高彈性的工時。他的每件申請服務通常收費介於 600 到 800 美元（約1.78至2.37萬元新台幣）之間，視服務內容而定。

這樣的工作彈性正好符合摩根的生活風格。他熱愛旅行，至今已造訪 60 多個國家。目前摩根往返在美國達拉斯和墨西哥墨西哥城，他在墨西哥城租了套公寓，由於當地生活成本遠低於美國多數城市，這讓摩根可以把收入的40%用來投資，而他希望能在45歲之前就達到財富自由。對摩根來說，工作不是為了累積財富，而是為了「能在想做什麼的時候，就去做自己想做的事。」

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