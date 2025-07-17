晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

想賣比H20更好的AI晶片給中國！輝達黃仁勳全說了

2025/07/17 08:22

黃仁勳目前正在中國進行一系列行程，圖為黃仁勳16日出席中國國際供應鏈促進博覽會開幕式。（路透）黃仁勳目前正在中國進行一系列行程，圖為黃仁勳16日出席中國國際供應鏈促進博覽會開幕式。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳週三（16日）表示，公司正尋求向中國出口比目前產品更先進的晶片，希望提振輝達在中國的銷售表現。

黃仁勳在北京舉行的記者會上，回應 《CNBC》提問時表示：「我希望能讓比H20更先進的晶片進入中國市場。」

他補充說：「因為科技總是在持續演進……今天的 Hopper 架構非常出色，但再過幾年，我們將擁有更先進、更卓越的技術。我認為，我們被允許對中國銷售的任何產品，也應該能隨著時間推進，而不斷升級。」

隨著美中之間在貿易與科技領域的緊張加劇，輝達已多次成為出口限制的直接對象，導致其無法向中國供應最先進的晶片。為因應管制措施，輝達研發了符合美國出口管制規範的產品，如H20。

H20是以輝達Hopper繪圖處理器（GPU）為架構，為中國市場設計的降規版AI晶片，但先前卻因為更嚴格的禁令無法出貨給中國市場，導致輝達於今年5月對該產品提列45億美元庫存減損，並表示若無出口限制，上個財季營收原可增加25億美元。

黃仁勳在推崇美國總統川普（Donald Trump）促進晶片製造回流美國政策的同時，也持續呼籲放寬對中國的出口限制。他曾指出，中國的AI市場在未來2至3年內可能高達500億美元，若美國企業被排除在外，將是「巨大的損失」。他也在今年告訴《CNBC》若美企無法參與市場，中國的對手華為將「全面掌控中國市場」。

黃仁勳這次在北京表示：「出口管制是我們無法控制的事情，但對我們的業務發展可能造成相當程度的干擾。我們的職責只是向政府說明政策的性質，以及其可能造成的非預期後果。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財