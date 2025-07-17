想賣比H20更好的AI晶片給中國！輝達黃仁勳全說了

黃仁勳目前正在中國進行一系列行程，圖為黃仁勳16日出席中國國際供應鏈促進博覽會開幕式。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳週三（16日）表示，公司正尋求向中國出口比目前產品更先進的晶片，希望提振輝達在中國的銷售表現。

黃仁勳在北京舉行的記者會上，回應 《CNBC》提問時表示：「我希望能讓比H20更先進的晶片進入中國市場。」

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他補充說：「因為科技總是在持續演進……今天的 Hopper 架構非常出色，但再過幾年，我們將擁有更先進、更卓越的技術。我認為，我們被允許對中國銷售的任何產品，也應該能隨著時間推進，而不斷升級。」

隨著美中之間在貿易與科技領域的緊張加劇，輝達已多次成為出口限制的直接對象，導致其無法向中國供應最先進的晶片。為因應管制措施，輝達研發了符合美國出口管制規範的產品，如H20。

H20是以輝達Hopper繪圖處理器（GPU）為架構，為中國市場設計的降規版AI晶片，但先前卻因為更嚴格的禁令無法出貨給中國市場，導致輝達於今年5月對該產品提列45億美元庫存減損，並表示若無出口限制，上個財季營收原可增加25億美元。

黃仁勳在推崇美國總統川普（Donald Trump）促進晶片製造回流美國政策的同時，也持續呼籲放寬對中國的出口限制。他曾指出，中國的AI市場在未來2至3年內可能高達500億美元，若美國企業被排除在外，將是「巨大的損失」。他也在今年告訴《CNBC》若美企無法參與市場，中國的對手華為將「全面掌控中國市場」。

黃仁勳這次在北京表示：「出口管制是我們無法控制的事情，但對我們的業務發展可能造成相當程度的干擾。我們的職責只是向政府說明政策的性質，以及其可能造成的非預期後果。」

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