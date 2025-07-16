產業工會指控搶修「擺拍」 台電反擊「台電工會」才是代表

台電產業工會及各區處工會16日發聲明，反對長期超時工作，還被要求工作時吃飯時要擺拍。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電產業工會及各區處工會16日發聲明，反對長期超時工作，還被要求工作時吃飯時要擺拍。針對台灣電力產業工會「擺拍」指控，台電今晚發出聲明強調，台電同仁颱風搶修辛勞，不容被誣衊成「擺拍」，現場真實搶修紀錄無「擺拍」。

台電也說明，台灣電力工會的會員人數近2.9萬人、涵蓋超過99%公司同仁，才是代表多數同仁意見之工會，而電力產業工會僅為會員百餘人的團體。

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有關擺拍指控，台電表示，對外公布的搶修照片皆為現場同仁依搶修實際工作情形隨機拍攝的真實紀錄，無任何擺拍指令或要求，僅偶有新聞媒體赴現場拍攝時，媒體曾依工作需求請同仁稍配合。

台電表示，充分理解並尊重同仁對於工作條件的重視與期待，此次颱風對嘉南地區電力設施造成史無前例的破壞，近3500支電桿倒斷的破天荒嚴重災情，至今累計上萬人次投入搶修，並持續至今，公司對每一位同仁的辛勞與付出，表達最高敬意與感謝，也將持續提升搶修實質權益，包含獎金、慰勞公假及危險津貼等，亦盼望社會大眾持續給予第一線搶修同仁最大鼓勵。

台電工會也發出聲明，強調有關團體（台灣電力產業工會及台電新營、高雄、台東工會）之聯合聲明，本會特予澄清如下:

一、上述的「台灣電力產業工會」，並非本會，該工會係台南市區域性的「產業工會」，而本會係全國性的「企業工會」，該會與本會之組織與規模，天差地別，合先敘明。該會聯合少數「妾身未明」的所謂工會，企圖混淆視聽，其心可議。且僅係極少數員工之意見，又如何能代表台電全體員工之心聲？本會乃歷史悠久之工會，會員近2萬9千人，達台電員工人數之99%以上，有絕對的代表性。

二、本次「丹娜絲颱風」侵襲中南部地區，造成非常嚴重災情。本公司動員上萬次以上人力，夜以繼日，投入搶修工作。感謝全體搶修同仁的付出，對於受傷同仁表達深切的不捨和關心，本會將持續關懷，並要求公司加強同仁工安意識及強化工安管理措施。

三、同仁的辛勞不容抹煞，有關新聞中批露諸如整排在電桿上的作業、路邊用餐的照片，絕對是自然的呈現，並非如該工會所說的「擺拍」。該工會僅能代表極少數同仁的意見，渠等為了競逐工會權力而傷害同仁的形象，於心何忍，居心何在？

四、天災任誰都不樂見，本次遭逢百年罕見災情，同仁團結搶修為國人付出，受到國人支持與肯定。同仁不分前線內勤、不分區處、總處，沒日沒夜的辛勞努力，不應被抹煞。對於少數人為了一己之私而傷害全體同仁的不實指控，本會予以嚴正譴責。

台電全體員工為穩定供電，積極搶修復電的努力，不容任意抹煞；本會之聲譽與立場，不容任何團體或個人污衊或曲解。本會特此嚴正聲明，以正視聽！

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