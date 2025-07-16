三星大量訂單來了？總部調動「晶片部隊」赴美建廠趕工

三星總部已將精通晶片製造不同領域的各類人員調往位美國德州的工廠，這些人很可能接到命令，要加快工廠的竣工，以實現全面生產。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新報導，三星總部已將精通晶片製造不同領域的各類人員調往位美國德州的工廠，這些人很可能接到命令，要加快工廠的竣工，以實現全面生產。外媒推測，這顯示三星可能獲得大量訂單，需要加快工廠的竣工。

近一年前，三星因晶片訂單不足而從其位於泰勒的工廠撤出員工 ，如今這家韓國巨頭的命運似乎正在朝著好的方向轉變。

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最新的進展暗示三星可能正在為大量半導體訂單做準備。根據最新報導，三星總部已將精通矽片製造不同領域的各類人員調往位於德州的工廠，這些人很可能接到命令，要加快工廠的竣工，以實現全面生產。

三星派往泰勒工廠的幾名人員來自該公司的全球基礎設施總部，根據Fnnews發布並由@Jukanlosreve分享的信息，他們精通工藝、設備、產量和質量等領域，所有這些對於強大的矽製造都至關重要。

可以推測，這些人員從三星總部被派往這家韓國科技巨頭的泰勒工廠，是為了加快工廠的竣工，因為可能會有感興趣的美國公司願意透過提供利潤豐厚的晶片訂單與三星開展業務。

據報導，三星計劃於2026年第一季開始生產，預計將大規模生產2奈米GAA晶圓。

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