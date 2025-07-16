AI的下一波浪潮在哪？黃仁勳直言：將是機器人系統

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日出席中國「國際供應鏈促進博覽會」時發表談話，除了談及該公司與美國Open AI的淵源，也明確點出「AI的下一波浪潮將是機器人系統」。（示意圖，歐新社）

〔記者方韋傑／台北報導〕人形機器人被視為人工智慧（AI）技術落地的其中一項代表性應用，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日出席中國「國際供應鏈促進博覽會」時發表談話，除了談及該公司與美國Open AI的淵源，也明確點出「AI的下一波浪潮將是機器人系統」，看好AI將成為每個行業、企業、產品和服務的核心。

根據黃仁勳致詞全文，他談到輝達於1993年初創之際鎖定其中一項在全球頗具規模的大型科技與娛樂產業，也就是PC遊戲產業，透過3D圖形技術重新定義個人電腦的遊戲體驗，藉由發明、導入圖形處理器（GPU）以提升運算速度。而在2006年，輝達旗下CUDA問世，圖形處理器走上通用型運算引擎的道路，推動AI時代到來。

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黃仁勳說，以往的軟體仰賴人工編寫程式之後，採用中央處理器（CPU）加以運行，現在人工智慧得以在學習大量數據之後，在圖形處理器上運作，從人類編寫的邏輯到機器學習的智能，這樣的變化正在徹底重新塑造晶片與電腦產業。輝達在2016年釋出全球首款AI超級電腦DGX-1，黃親自將第一台產品交付給OpenAI，現在輝達已經成為驅動全球AI 生態的運算平台。

黃仁勳指出，現在的AI已經成為一種基礎設施，如同電力與網路，而且正在重塑供應鏈，改變生產與物流方式。而下一波浪潮會是機器人系統，除了能具備推理能力、執行任務，還能夠理解物理世界。「在未來十年中，工廠將由軟體和AI驅動，協調人機協作的機器人團隊，生產由AI所主導的智能產品」，引發新的工業革命，輝達也將持續與供應鏈合作共創繁榮未來。

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