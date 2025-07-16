金價築底信號增強 突破這價位將引爆高點

黃金日線圖顯示，當前價格整體維持在3280—3400美元區間內震盪整理。從K線結構來看，自高點回落以來，3280美元區域形成較強支撐。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕周三（16日）歐洲時段，現貨黃金維持震盪偏強走勢，交投於3340美元附近，當日最高觸及約3343美元。目前市場等待美國聯準會官員講話，與即將公布的美國PPI數據，交易員暫時保持觀望，但技術指標顯示，黃金築底信號增強。

黃金日線圖顯示，當前價格整體維持在3280—3400美元區間內震盪整理。從K線結構來看，自高點回落以來，3280美元區域形成較強支撐。

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分析認為只要黃金守住3280美元支撐，行情將保持「寬幅震盪偏多」結構。一旦突破3367美元壓制區，可望引爆技術性突破行情，上行目標為3450美元，進一步為前高3499美元。

近期公布的美國通膨數據顯示出較強韌性，6月CPI年增升至2.7%，創五個月最大漲幅，核心CPI亦升至2.9%，加劇市場對通膨持續性擔憂。

美國總統川普持續加碼進口商品的關稅政策，最新宣布將於月底對醫藥品徵收200%關稅，並對超過20個國家採取貿易壁壘措施。此舉引發市場對全球經濟活動放緩，和潛在輸入型通膨的擔憂，因此刺激部分避險買盤流入黃金市場。

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