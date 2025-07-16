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緯創加碼美國製造 砸13.2億元增資加州子公司

2025/07/16 20:33

緯創持續強化美國在地製造布局。（記者方韋傑攝）緯創持續強化美國在地製造布局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）持續強化美國在地製造布局，管理層今日決議向美國加州全資子公司WisLab增資 4500萬美元（約新台幣13.2億元），並同步啟動金額不超過5590萬美元（約新台幣16.4億元）的建築物改良計畫。法人表示，緯創此舉有助提升當地產能規模與營運效能，進一步因應北美客戶日益提升的AI伺服器交付需求。

緯創指出，集團此次以自有資金進行增資，資金用途係為「因應子公司業務發展及策略規劃需要」，並由董事會全數通過。此次增資後，對 WisLab 的累計投資總額將達6910萬美元（約新台幣20.3億元），持股比例維持100%。

WisLab為緯創旗下的電子製造服務（EMS）專責據點，地處美國加州，與當地多家品牌客戶維持緊密合作關係。法人指出，隨著人工智慧伺服器、車用電子、高效能運算（HPC）等高階產品需求攀升，具備在地交付能力的EMS廠商競爭優勢日益凸顯，緯創此次大規模投入，可望進一步鞏固其在北美市場的製造能量與客戶黏著度。

法人分析，近年緯創積極推動供應鏈韌性與全球化佈局，除了在美國強化製造規模，也同步擴展墨西哥、越南等地布局。此次加州增資與設施升級案，若後續搭配客戶端拉貨、政府補助、技術投資等進展，將成為緯創中長期營運動能的核心之一，後續值得觀察是否將進一步揭露新產線建置，品牌合作案或大型標案進展。

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