領600萬退休金 66歲企業主管因無聊「做1事」存款幾乎蒸發

日本66歲企業主管退休後進行投資，卻讓存款幾乎蒸發、被妻拋棄。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名66歲的前企業高層，退休時領了3000萬日圓（約新台幣586萬元）的豐厚退休金，夫婦每月合計更有25萬日圓（約新台幣4.9萬元）的公積年金，但退休後的「空閒」卻讓他意外陷入投資深淵，從原以為的安穩老後，一步步走向新的退休焦慮，最終不僅賠光大部分積蓄、還導致離婚，日媒以真實案例，呈現部分日本老後退休縮影。

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，曾任職東京某家製造商的麻生博先生（化名），是一位典型的「勝利組上班族」，他順利退休，領取3000萬日圓的退休金，與妻子里美（化名，65歲）每月共可領取25萬日圓的公積年金。一年前退休的麻生先生，使用退休金中的2000萬日圓（約新台幣390萬元）清償了房貸。過去為了供養3個孩子成長與買房，他們夫妻一直節省度日，扣除房貸後，他仍剩下超過2000萬日圓的養老金，總算鬆了一口氣。他原以為，只要這些錢夠用，老後生活自然就能安穩。

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然而，與過去忙碌的職場生活截然不同，退休後的麻生先生獲得了大量自由時間，卻也首次發現，自己竟沒有什麼真正的興趣。少了工作，他突然不知道該做些什麼，也擔心再這樣下去大腦會迅速退化。有一天，他散步經過書店，注意到一整排投資相關書籍。雖然沒什麼興趣嗜好，但對金錢的關心與常人無異。過去覺得投資必須整天盯著行情，工作時不可能嘗試，如今卻「時間多得腐爛」，於是想試試看能否「鍛鍊頭腦又賺點外快」。

麻生先生報名了知名講師開設的股票交易講座，半年後竟能靠技術分析獲利，還將心得發佈到社群網站。起初只是小額投資，但因為穩定小賺，他逐漸沈迷其中。當日獲利提升至5000日圓、1萬日圓時，他開始飄飄然。然而，這股對投資的熱情，卻成為他跌入老後焦慮的開端。

不久後，麻生先生的投資開始進入瓶頸，連續幾次操作失利。他對自己的技術分析產生懷疑，即使調整策略也屢屢失敗。更糟的是，他在社群網站上高調分享過投資勝利的心得，如今卻被其他用戶嘲諷，讓他怒火中燒，不斷認為「我要把損失賺回來，讓他們刮目相看！」某天，他看準一個下跌訊號，決定進行信用交易的空頭操作。但市場反其道而行，股價大漲，結果需補繳超過100萬日圓（約新台幣20萬元）的保證金，再次遭遇重大虧損。即使如此，他仍無法抽身。「今天賺了5萬」「昨天虧的10萬回本一半」這樣的日子一再重演，他的生活開始圍繞著股票與社群媒體打轉。

整天坐在電腦前、煩躁不安地盯著股價。即使妻子叫他吃飯，他也不耐煩地回「現在正關鍵」語氣越來越重。而他持續虧損、卻仍在社群上強作鎮定尋求認同的模樣，也讓妻子徹底心寒。妻子像他攤牌「你以前不是這樣的」、「照這樣下去，我們的養老金會不斷流失」。結果兩人最後以離婚收場。

離婚時，他需分給妻子800萬日圓（約新台幣156萬元）財產，自己僅剩約700萬日圓（約新台幣137萬元）；年金也因為扣除妻子的，降至每月約16萬日圓（約新台幣3.1萬元），不得不大幅降低生活水準。直到事情走到這步，麻生先生才終於意識到自己的錯誤。「以前除了工作，什麼都沒投入過。沒想到退休後第一次培養興趣，竟把我推向這般地步」，如今他獨居在空蕩的家中，回想這一年的人生轉變，滿是悔意。

報導指出，根據官方實施的《社會生活基本調查》，參與某種社會活動的高齡者比例達到30%。這些活動多半包括社區志工、興趣社團等。本案立顯示部分日本老年現象。一個原本為了打發時間而開始的興趣，最終導致財產損失、婚姻破裂，並陷入節儉孤獨的晚年。

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