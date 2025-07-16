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歐洲「桃太郎」愁眉苦臉 川普關稅害得慘兮兮

2025/07/16 19:40

希臘農民在維里亞地區盛開的桃樹田工作。（路透）希臘農民在維里亞地區盛開的桃樹田工作。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕7月是希臘北部桃子園的收穫季節，採摘者爬上木梯，小心翼翼地將桃子放入板條箱，準備送往工廠進行剝皮、切片和裝罐，這些工廠通常銷往美國消費者。但今年，美國總統川普宣布對歐洲產品徵收30%的關稅，令桃子、葡萄酒、橄欖油和汽車等行業感到震驚，收成充滿了不確定性。

希臘是世界上最大的罐裝桃子出口國，其中約五分之一的桃子出口到美國，美國是繼歐洲之後的第二大市場。與其他一些商品一樣，桃子目前已繳納17%的美國進口稅。新的關稅措施可能會使進口關稅總額增加至47%。

希臘罐裝桃子和其他包裝桃子產品的年出口額超過6億歐元，其中約1.2億歐元來自美國市場。
對美國的出口約佔希臘出口總額的4%。罐裝桃子及其製品、橄欖和橄欖油是希臘對美出口額最大的三大農產品，每年為希臘帶來約5億歐元的出口額。

桃農和工廠業者擔心，當他們準備將新鮮桃子運往海外時，關稅會削弱對其產品的需求，使他們幾乎沒有時間去適應或尋找替代市場。

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