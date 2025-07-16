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不開冷氣不買房！男「極致摳省」存1300萬養老 退休1年就後悔了

2025/07/16 19:28

日本一名上班族一生勤儉節約存到7000萬日圓準備退休享樂，沒想到他的妻子卻突然離世，讓他相當後悔。（示意圖，路透）日本一名上班族一生勤儉節約存到7000萬日圓準備退休享樂，沒想到他的妻子卻突然離世，讓他相當後悔。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕存錢養老固然重要，但適時地花費金錢豐富人生同樣不可或缺，別等到失去健康或摯愛才追悔莫及。日本一名上班族一生勤儉節約，好不容易存到7000萬日圓（約新台幣1369萬元）準備退休享樂，沒想到他的妻子卻突然離世，讓他相當後悔。

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本一名A先生65歲時從長年任職的公司退休，開始了他的領退休金生活，他在60歲時領到1500萬日圓退休金（約新台幣293萬元），並將全數投入投資，五年間增值至2700萬日圓（約新台幣元）。

除此之外，他在證券戶中持有2900萬日圓（約新台幣528萬元），銀行帳戶裡還有1400萬日圓（約新台幣274萬元），合計資產約7000萬日圓。此外，他與妻子每月還能領到共約23萬日圓（約新台幣4.5萬元）的退休金，他們的孩子也已經獨立，從任何角度看，他們的老年生活在經濟上毫無後顧之憂。

A先生之所以能夠累積如此可觀的財富，除了從投資中獲利，更重要的是，他從年輕的時候就是一位非常勤儉的節約家，A先生的母親曾告訴他「萬一哪天沒有錢了可就麻煩了，尤其是老後更是如此」，母親從小艱苦撫養他長大，這句話深植他心。因此從大學時代起，A先生就在餐廳打工，幾乎將所得全數存起來。即使身邊同學沉迷於娛樂與旅行，他也毫不動心，因為看到存摺金額增加才是他最大的樂趣。

大學畢業後A先生開始一個人生活，但節省的習慣沒有改變。他選擇住在離公司遠、只有15平方公尺的老舊公寓，自己省錢煮飯的主菜是豆芽菜與雞肉，為了節省交通費以騎腳踏車代步。夏冬都不開冷暖氣，以節省電費，他一直過著這樣的生活。

32歲時，A先生在公司結識了妻子並結婚。妻子雖覺得他的生活方式極端，但仍表示理解，孩子出生後，他們雖不吝於教育費開銷，但家庭出遊則是「帶便當去附近公園野餐」成為日常。他們也從未購屋或買車，始終維持壓低固定開銷的生活，在這樣的節制下，存款逐年增加，最終達到7000萬日圓。

然而，A先生65歲時終於退休，這些年的辛勞，全都是為了迎接這個安穩的老年生活，夫妻曾討論是否搭乘世界郵輪、到高級餐廳奢華一下。然而此時，陪伴他多年的妻子卻突然病倒，儘管A先生全力祈禱，妻子仍不敵病魔，在他66歲那年辭世。

A先生說，自己被強烈的悔恨壓垮，「應該趁彼此還健康時，多做些有趣的事。時間一去不復返，連對妻子的回報都來不及了，那我存的這些錢究竟是為了什麼？」

報導指出，「邊存邊花」的平衡才是關鍵，老後儲蓄當然重要，但若是因過度焦慮而讓「存錢」本身成為目的，可能會導致一輩子都沒能好好花錢，甚至帶著遺憾離世。而且，等到年紀大了才想旅行或大啖美食時，體力與感受力可能早已不如從前，無法像年輕時那樣盡情享受。在身體健康、內心充滿活力的時候，思考如何「為豐富人生而用錢」，在「存」與「花」之間取得平衡，才是真正通往幸福老年的關鍵所在。

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