台積電嘉義廠復工後 再傳工安事故

台積電嘉科園區先進封裝廠（CoWoS）復工後，今天再傳工安意外。（記者林宜樟攝）

〔記者丁偉杰、林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕台積電先進封裝廠（CoWoS）進駐嘉義科學園區，甫於5月26日發生施工中AP7廠房工安意外，經停工1個多月，本月3日復工後，今天下午同廠房再傳工安事故，一支機電用冰水管疑安裝過程不慎，從5、6公尺高空掉落，正好砸到地面上一名工人，工人經送嘉義長庚醫院救治，腦部有出血現象，經治療仍在急診室觀察。

據了解，事故發生後，施工營造商明天將停工。勞動部職安署南區職業安全衛生中心表示，目前尚未接獲施工廠商工安通報，後續將進行了解；5月間台積電嘉義廠區發生職業災害案，除要求立即停工外，待案件調查核定後，後續進行刑事案件移送與行政罰鍰等處分。

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趕工中的台積電嘉科園區先進封裝廠意外連連，今年5月接連發生數起工安意外，起先有位工人蹲在路旁休息時，疑因腳麻就將腳伸直，結果被經過的堆高機輾過，致小腿粉碎性骨折。

同月20日一名外牆包商工人在外牆作業時，不慎從4層樓高的鷹架墜落，送醫救回一命，卻可能半身不遂。事發7天後，同廠房同層樓，竟發生一名吊車吊掛指揮手遭兩噸重的變壓器傾倒砸中，傷重不治。

近日丹娜絲颱風肆虐，台積電嘉科園區先進封裝廠工區有部分施工鷹架倒塌情形，整體無影響，災後營造商全力趕工，豈料今天下午4時許，同廠房進行機電用冰水管安裝施作時，一支重達200至500公斤的冰水管疑因未固定好，從5、6公尺高空掉落，正好砸到地面上一名工人，致工人受傷就醫。

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