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父母贈房注意！土增稅、契稅誰出 贈與稅有差異

2025/07/17 07:30

台北國稅局表示，父母贈與子女不動產，土增稅及契稅由誰繳納，影響贈與稅多寡。（記者鄭琪芳攝）台北國稅局表示，父母贈與子女不動產，土增稅及契稅由誰繳納，影響贈與稅多寡。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，許多父母會選擇在漸漸年長時，將名下不動產提前贈與給子女，藉以安排資產配置或達成節稅目的；值得注意的是，贈與不動產所應繳納的土地增值稅及契稅由誰來繳納，贈與稅金額會有差異，由受贈人自行繳納較有利。

台北國稅局說明，贈與土地繳納的土增稅及贈與房屋繳納的契稅，納稅義務人為受贈人，若由受贈人自行繳納，根據「遺贈稅法」施行細則第19條規定，可自贈與總額中扣除。不過，若由贈與人出資代為繳納，依「遺贈稅法」第5條第1款規定，應以贈與論，須併入贈與總額中計算，再依上述細則自贈與總額中扣除，相對於由受贈人自行繳納，贈與人須繳納較多贈與稅。

舉例說明，母親於2025年贈與房地給兒子，贈與土地公告現值及房屋評定現值計1300萬元，兒子應繳納土增稅120萬元及契稅2萬元。土增稅及契稅若由兒子自行繳納，則贈與總額除免稅額244萬元外，可再扣除122萬元，因此贈與稅額93.4萬元〔（1300萬-244萬-122萬）×10%〕；若由母親出資代為繳納，則122萬元應以計入贈與總額再同額扣除，則應繳納贈與稅額105.6萬元｛〔（1300萬元+122萬元）-244萬元-122萬元〕×10%｝。

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