台泥Molicel三元廠火災停工 南科廠全力調配產能支援

台泥旗下Molicel將針對南科廠現有三條產線進行產能調配，以支援三元廠高階產品出貨。（台泥提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台泥旗下的電芯品牌Molicel三元廠14日發生火災，復工時程遙遙無期，Molicel正針對南科廠現有三條產線進行產能調配，以支援原先三元廠高階產品出貨，Molicel表示，八月份開始，針對第三、第四季的客戶訂單，會盡量維持三元廠以及南科廠客戶們的「基本需要」，但無法供應客戶最大量。

三元能源科技今（16）日表示，目前廠區主要起火點都已經撲滅，仍由消防隊持續降溫監控中；三元也強調，公司將持續配合市府調查，並確保三元廠停工期間員工薪資不受影響。

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三元廠是國際重要一線大廠包括超跑、空中垂直電動起降機、航太科技以及AI 伺服器資料中心BBU等高階電芯供應鏈，為避免此次事件影響全球許多品牌，Molicel展開對應措施。

Molicel表示，三元廠的全球客戶表達了高度的理解與支持，三元廠原先收到的第三、第四季訂單已超越上半年，客戶深知我們高端電池的獨特性和不可替代性。

Molicel指出，火災發生前，因為高階產品如航空、BBU（電池備份單元）及超跑領域的零件均需耗時進行國際認證，所以以高階客戶為主的三元廠上半年產能僅達25%，然而Molicel的南科廠區擁有三條產線，目前並未全部投入生產，具備產能彈性可以支援，正全力以赴，透過調配南科廠的產能，確保未來有部分三元廠的高端產品將調整到南科廠區進行生產。

三元廠已啟動保險理賠程序，惟相關損失與理賠金額，尚待第三方公正機構鑑定後方能有進一步資訊。

台泥15日清晨發出的重訊中已說明三元廠宣布停工，公司也通知所有員工在家休息至7月20日，部分同仁正配合輪班，參與目前廠區的留守及配合各公部門的調查與檢查。

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