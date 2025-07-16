守住高端電芯訂單 台泥Molicel南科電池廠支援三元電池廠產能

台泥（1101）集團高雄的三元Molicel電池廠14日清晨發生火災，Molicel立刻啟動應變機制，南科廠現有3條生產線立即進行產能調配，支援原先三元廠高階產品出貨，並盡力滿足全球客戶基本需求，確保營運穩定。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）集團高雄的三元Molicel電池廠14日清晨發生火災，Molicel立刻啟動應變機制，南科廠現有3條生產線立即進行產能調配，支援原先三元廠高階產品出貨，並盡力滿足全球客戶基本需求，確保營運穩定。

Molicel是台灣關鍵電芯大廠，是目前台灣唯一成功打入國際高端電芯品牌供應鏈，主要供應超跑、空中垂直電動起降機、航太科技，以及AI伺服器資料中心BBU等高階電芯，許多客戶的高端電芯更是由Molicel獨家供應，很難找到替代品。

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台泥表示，三元電池廠原先收到的第3季、第4季訂單已超越上半年，為了避免此次事件可能會影響全球許多品牌，Molicel正積極重新規劃生產排程。

火災發生前，因為高階產品如航空、BBU（電池備份單元）及超跑領域的零件均需耗時進行國際認證，所以以高階客戶為主的三元廠上半年產能僅達25%。

然而Molicel南科廠區擁有3條生產線，目前並未全部投入生產，具備產能彈性可以支援，Molicel正全力以赴，透過調配南科廠的產能，確保未來有部分三元廠的高端產品將調整到南科廠區進行生產。

台泥表示，經過內部調配後，8月開始，針對第3季、第4季的客戶訂單，會盡量維持三元廠以及南科廠客戶們的「基本需要」，但無法供應客戶最大量，業務團隊正積極尋求客戶們的諒解，強調將持續追蹤供應鏈狀況，確保關鍵原物料和零組件的穩定供應。

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