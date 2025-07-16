晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

守住高端電芯訂單 台泥Molicel南科電池廠支援三元電池廠產能

2025/07/16 17:58

台泥（1101）集團高雄的三元Molicel電池廠14日清晨發生火災，Molicel立刻啟動應變機制，南科廠現有3條生產線立即進行產能調配，支援原先三元廠高階產品出貨，並盡力滿足全球客戶基本需求，確保營運穩定。（台泥提供）台泥（1101）集團高雄的三元Molicel電池廠14日清晨發生火災，Molicel立刻啟動應變機制，南科廠現有3條生產線立即進行產能調配，支援原先三元廠高階產品出貨，並盡力滿足全球客戶基本需求，確保營運穩定。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）集團高雄的三元Molicel電池廠14日清晨發生火災，Molicel立刻啟動應變機制，南科廠現有3條生產線立即進行產能調配，支援原先三元廠高階產品出貨，並盡力滿足全球客戶基本需求，確保營運穩定。

Molicel是台灣關鍵電芯大廠，是目前台灣唯一成功打入國際高端電芯品牌供應鏈，主要供應超跑、空中垂直電動起降機、航太科技，以及AI伺服器資料中心BBU等高階電芯，許多客戶的高端電芯更是由Molicel獨家供應，很難找到替代品。

台泥表示，三元電池廠原先收到的第3季、第4季訂單已超越上半年，為了避免此次事件可能會影響全球許多品牌，Molicel正積極重新規劃生產排程。

火災發生前，因為高階產品如航空、BBU（電池備份單元）及超跑領域的零件均需耗時進行國際認證，所以以高階客戶為主的三元廠上半年產能僅達25%。

然而Molicel南科廠區擁有3條生產線，目前並未全部投入生產，具備產能彈性可以支援，Molicel正全力以赴，透過調配南科廠的產能，確保未來有部分三元廠的高端產品將調整到南科廠區進行生產。

台泥表示，經過內部調配後，8月開始，針對第3季、第4季的客戶訂單，會盡量維持三元廠以及南科廠客戶們的「基本需要」，但無法供應客戶最大量，業務團隊正積極尋求客戶們的諒解，強調將持續追蹤供應鏈狀況，確保關鍵原物料和零組件的穩定供應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財