台積電法說會倒數計時 6大重點盯緊

台積電（2330）法說會將於明（17）日登場。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）法說會將於明（17）日登場，市場關切該公司下半年走向，以及牽動產業供應鏈及台股未來方向。法人關注的六大重點包括：關稅對於未來毛利率及台幣匯率的影響、今年美元營收是否上修、AI需求展望、CoWoS等先進封裝和2奈米先進製程的需求與擴產進度、美歐日建廠進度，以及晶圓定價策略。

國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，台積電本次法說最大亮點將是可望上修全年美元營收的成長幅度。6月營收雖受匯損拖累，但上半年美元營收卻達到公司高標，以目前前兩季達標狀況觀察，全年美元營收年增幅度可望自先前預期的25％上修至28％；而受匯率及第二季提前拉貨影響，預期第三季新台幣營收恐呈現衰退，但美元營收仍可望有5％以內的微幅成長。

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廣發證券表示，新台幣升值影響，台積電可能將2025年、2026年獲利預測分別下調6%和7%，第三季美元計價營收將可季增2-3%，毛利率因匯率將降至56.1%，不過，全年營收有望年增30%，符合市場上調共識。

市場將密切關注8月1日起生效的關稅稅率，以及尚未公佈的半導體關稅，尚不清楚政府是否會對更廣泛的電子產品徵稅，並進一步推動台積電加速美國產能擴張。

法說還將關注的AI焦點，台積電CoWoS產能有望積極擴張，預期到2025年、2026年底分別達到月產能75萬片、115萬片，WMCM封裝產能則分別為10萬及50萬片。

另，半導體供應鏈傳出消息，台積電日本熊本2廠在日本政府期待下，近期開始動工周邊設施，預計建廠工程將於下半年接續展開。台積電今天表示，由於正值法說會前緘默期，目前無法提供進一步消息。

台積電今（16）日以1120元開出，隨後一路走高，最後一盤爆出7079張買單，終場收在最高價1130元，上漲20元或1.8%。

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