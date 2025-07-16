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星展銀估美元兌日圓今年底上看140 明年底130元

2025/07/16 16:45

星展銀行（台灣）今舉辦第3季投資展望實體記者會。圖為星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉。（記者吳欣恬攝）星展銀行（台灣）今舉辦第3季投資展望實體記者會。圖為星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕4月15日美元兌日圓匯率收盤價148.84日圓，是連續第3個交易日走貶，盤中一度跌破149元關卡。不過星展銀行預估日圓今年底來到140元，明年底目標價則設定130元，不會跌破150元，但也不排除市場擔心日本經濟數據或政治局勢，造成日圓走貶。

星展銀行（台灣）今舉辦第3季投資展望實體記者會。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，日圓短期上下起伏，觀察日本經濟成長部分，預估有機會走向復甦；在利率水準上，日本央行持續貨幣政策正常化的環境下會走向升息；美國聯準會的動作相對來講是降息，因此利差縮小的因素會支撐日圓表現。

陳昱嘉指出，星展銀原本估日本央行今年第3季會升息，但尚未看到最新數據。他分析，由於日本經濟成長稍微落後，不如預期，且通膨滿高的，因此理論上看，是達到升息水準；接下來就是看，日本的政治面、經濟面有沒有辦法搭配。

他表示，技術面看，美元兌日圓匯率來到147或150是觀察點，目前預估是不會跌破150元，但也許市場突然間擔心日本的經濟數據、政治局勢，因此也不能排除。

陳昱嘉強調，美元兌日圓是曾從160升到140，所以日圓本身就是波動度比較大、比較難預估的，盤整過程的交易區間可能比其他貨幣來得大。

星展銀預估，在外匯市場，川普的決策風格削弱市場對美元資產的信心，美元轉弱趨勢可能持續，而具備避險屬性的替代型貨幣將受惠。星展預期歐元在財政利多的支持下，相對美元或其它主要貨幣將進一步走升；而由於日圓作為避險貨幣的地位以及在日本金融體系的相對規模，使其在這波美元走弱的局勢中也有良好表現。然而，鑒於日本央行尚未釋出明確升息訊號，日圓後市走勢仍待觀察。

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