台積電高層異動！資深副總何麗梅轉企業策略發展組織 陳培宏掌人力資源組織

台積電資深副總經理何麗梅轉任企業策略發展組織並持續領導企業永續組織。（取自台積電官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電高層主管異動，內部公告資深副總經理何麗梅轉任企業策略發展組織並持續領導企業永續組織，人力資源組織由副總經理陳培宏擔任主管。

台積電於2024年3月1日，在魏哲家總裁辦公室轄下增設企業策略發展組織，當時資深副總經理Rick Cassidy、林錦坤、羅唯仁三人都改隸屬這組織何麗梅轉任企業策略發展組織如今，林錦坤退休，Rick Cassidy也宣布將退休，羅唯仁也被傳出退休為期不遠。

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何麗梅轉任企業策略發展組織，被認為也進入「待退」狀態了，業界傳言她早已想退休，但魏哲家接棒後，希望借重她的豐富經驗，協助營運管理，她因此延後退休。日前被問及退休一事，何麗梅笑而不答，僅說「總要交棒給年輕人」。

何麗梅是台積電創辦人張忠謀時期就開始受重用的女將，他於1999年加入台積電，1999年至2003年擔任會計長；2003年至2019年期間，擔任財務長兼發言人；2019年至2022年期間，擔任歐亞業務資深副總經理；2022年至2025年期間，擔任人力資源資深副總經理；並於2011年擔任企業永續（ESG）委員會主席至今。

陳培宏於今年初升任人力資源副總經理，他也是台積電歷任人力資源副總經理中，第一位從基層工程師到具備建廠、管廠、服務蘋果大客戶的人力資源副總。陳培宏曾擔任竹科12廠與南科14廠長，後來轉調到業務部門發展，並負責天字第一號大客戶蘋果的業務。

陳培宏畢業中山大學化學系74級、化學研究所79級，曾獲選2013年中山大學傑出校友，他任職台積電超過30年，由台積電基層工程師開始做起，歷經6吋、8吋至12吋廠與多代製程量產歷練，可說與台灣半導體與台積電一路成長。

台積電人力資源組織由副總經理陳培宏擔任主管。（取自台積電官網）

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