人形機器人崛起 2030年占比可望達2％

DIGITIMES預估2025年僅佔全球機器人市場0.2%，但可望於2030年進一步擴增至2%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕人形機器人持續成為產業熱門關注焦點，DIGITIMES今天表示，雖然人形機器人短期內仍難大規模普及，預估2025年僅佔全球機器人市場0.2%，但可望於2030年進一步擴增至2%，隨著AI技術快速成熟與人力短缺加劇，人形機器人正成為全球產業鏈下一階段競逐的制高點。

在全球科技創新浪潮推波助瀾下，人形機器人正逐步從概念走向商用落地。根據DIGITIMES「2025人形機器人元年：全球市場趨勢與關鍵技術解析」報告指出，人形機器人將是下一個物理AI（Physical AI）革命主戰場，關鍵問題不在於會不會發生，而是從哪裡開始、如何落地。

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報告中進一步提到關於「人形0.5版」與「人形1.0版」的雙階段發展藍圖，其中，「0.5版」以輪式移動與單、雙臂夾取設計為主，專攻物流、倉儲等特定場域的應用需求，將會在2025年至2028年，推動全球機器人產業從成熟的工業型、甚至服務型機器人再往前一步的演進。

而報告中提到的「1.0」版則以雙足行走、靈巧手等高自由度模組為核心，具備深入製造、服務與家用領域的潛力。預估在2029年後，有機會推動人形機器人的導入加速，並且應用領域會從工業逐漸涉及至服務業等場景。

DIGITIMES強調，儘管應用前景明朗，當前人形機器人仍面臨製造成本高昂、控制器效能不足與安全規範缺乏等挑戰，因此零組件模組、AI推論能力與安全標準等三大面向，將決定市場擴張速度與產業價值分配。

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